Elena Di Liddo fuori dal podio ai Campionati Italiani Assoluti

Quinto posto per Elena Di Liddo nella finale dei 100 farfalla dei Campionati Italiani Assoluti Primaverili in corso a Riccione.

La nuotatrice biscegliese ha confermato i valori alla vigilia della finale alla quale era giunta proprio con il quinto tempo. Un piccolo passo in avanti per Elena Di Liddo dopo l’intervento alla spalla sinistra che l’ha tenuta fuori dai giochi per alcuni mesi.

La Di Liddo, a metà gara sesta, ha cercato l’accelerazione per recuperare sulle avversarie ma il tentativo ha portato sino al quinto tempo di 59”71 migliorando di 16 centesimi quello del mattino. Medaglia d’oro per Costanza Cocconcelli con 57”77, davanti ad Ilaria Bianchi (58”05) e a Sonia Laquintana (59”39), mentre al quarta Paola Borrelli (59”61).