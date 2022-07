Elena Di Liddo: due bronzi ai campionati italiani assoluti

Arrivano due terzi posti per Elena Di Liddo ai campionati italiani assoluti estivi di nuoto in corso di svolgimento ad Ostia e valevoli come prova di qualificazione per i campionati Europei di Roma del prossimo agosto.

Nel corso della prima giornata di gara, mercoledì 19 luglio, la nuotatrice biscegliese ha conquistato il bronzo nella prova dei 50 mt farfalla coprendo la distanza in 26″58 chiudendo alle spalle di Silvia Di Pietro, campionessa italiana grazie al 26″02 finale, e della giovanissima classe 2003 Viola Scotto Di Carlo, argento a 30 centesimi di ritardo dalla vincitrice. Solo sesta l’altra veterana Ilaria Bianchi, che si è però rifatta nella gara dei 100 mt farfalla, in programma nella giornata di ieri, nella quale Elena Di Liddo ha nuovamente concluso al terzo posto grazie al 59″27 finale. Dietro alla Bianchi che ha conquistato il titolo dominando la gara con il tempo di 58″71 si è piazzata la nuotatrice dell’Esercito Claudia Tarzia, giunta a poco più di mezzo secondo dall’emiliana.

Le due prestazioni rappresentano un punto di partenza nella marcia di avvicinamento ai campionati Europei ai quali la Di Liddo è già certa della qualificazione in virtù della partecipazione ai Mondiali di Budapest dello scorso giugno.

Foto A. Staccioli deepbluemedia