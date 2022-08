Elena Di Liddo conquista la medaglia d’argento in staffetta ai Campionati Europei

Elena Di Liddo conquista la medaglia d’argento con la staffetta 4×100 mista mixed ai Campionati Europei di nuovo in corso di svolgimento a Roma.

Il talento biscegliese (58”49) ha gareggiato in finale con Thomas Ceccon (52”82), Nicolò Martinenghi (58”13) e Silvia Di Pietro (54”17), con il tempo complessivo di 3’43”61 preceduti dall’Olanda in 3’41”73 ma davanti alla Gran Bretagna in 3’44”69.

Un pronto riscatto per la Di Liddo che nella seconda giornata della manifestazione continentale in corso di svolgimento nelle acque del Foro Italico non era riesciuscita a superare la propria batteria dei 50 metri farfalla chiudendo al sesto posto.

Non si conclude certo qui l’Europeo di Elena Di Liddo che tornerà in vasca domenica mattina, 14 agosto, per le batterie dei 100 metri farfalla.