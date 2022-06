Elena Di Liddo chiude quinta la finale mondiale con la staffetta mista mista

Dopo il mancato accesso alla finale nella gara individuale dei 100 mt farfalla, Elena Di Liddo torna protagonista ai campionati mondiali di nuoto a Budapest aiutando la staffetta 4×100 mista mista a cogliere un buonissimo quinto posto.

Superato sul filo dei centesimi lo scoglio delle batterie in mattinata (leggi qui), il quartetto azzurro composto da Ceccon, Martinenghi, Di Pietro e dalla stessa Di Liddo, ha concluso la prova ad un soffio dal podio lottando fino alle ultime bracciate per una medaglia, non riuscendo però a resistere, nel finale di gara, al rientro prepotente dell’Australia e dell’Olanda, abili a conquistare le posizioni di rincalzo alle spalle dell’inarrivabile nazionale statunitense.

Il quartetto americano ha infatti dominato la gara aggiudicandosi il titolo in 3’38”79 mentre l’argento è andato alle australiane con il tempo di 3’41”34, brave a precedere di soli venti centesimi le olandesi. Nel finale al photofinish, valevole per la quarta posizione, l’Italia si è vista beffare di soli due centesimi dal quartetto britannico, chiudendo la prova in 3’41”67.

Solida la prova della Di Liddo, impegnata in terza frazione, la quale ha nuotato la propria frazione in 57”72, un buon viatico per le prossime prove che attendono l’azzurra nelle prossime giornate.