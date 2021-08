Elena Di Liddo chiude l’Olimpiade con un sesto posto in finale staffetta femminile

Si chiude con un sesto posto nella finale della staffetta 4×100 femminile, l’esperienza alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per la biscegliese Elena Di Liddo.

All’Aquatics Centre Italia, in corsia 6, subito lontana dalla zona podio. Il cambio tra le staffettiste non porta le azzurre a rientrare in gara per una medaglia terminando con il tempo complessivo di 3:56.68. Medaglia d’oro e record olimpico per l’Australia (3:51.60), argento per gli Stati Uniti (3:51.73), bronzo al Canada (3:52.60). Una gara che rimarrà nella storia del nuoto italiano con l’ultima apparizione nella competizione con i cinque cerchi di Federica Pellegrini, in gara assieme alla Di Liddo, a Margherita Panziera e Martina Carraro.

Bilancio positivo per la Di Liddo alla sua prima Olimpiade in carriera. La semifinale individuale nei 100 farfalla e le finali nelle due staffette rappresentano un momento importante nella carriera del talento biscegliese con un probabile amaro in bocca per quel quarto posto nella staffetta 4×100 mista mixed che avrebbe potuto portare una medaglia di bronzo da consegnare alla storia.