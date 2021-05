Elena Di Liddo chiude in bellezza gli Europei con il bronzo bis in staffetta

Si conclude con un altro bronzo di assoluto prestigio la parentesi di Elena Di Liddo ai Campionati Europei Assoluti di Budapest. Dopo il terzo posto con la 4×100 mista misti, la 27enne farfalla biscegliese concede il bis salendo sul gradino più basso del podio anche con la staffetta femminile 4×100 mista, gara con cui è ufficialmente calato il sipario sulla rassegna continentale ospitata nella Duna Arena.

Prima frazione a dorso con Margherita Panziera, a seguire è stata la volta della ranista Arianna Castiglioni, quindi in terza frazione Elena Di Liddo ha scaricato in acqua le restanti energie dell’intensa settimana ungherese nuotando in 57”27 e cedendo l’ideale testimone alla “Divina” Federica Pellegrini, protagonista di un finale di staffetta sontuoso che ha permesso alle italiane di soffiare alla Svezia la terza posizione e di sfiorare perfino un clamoroso argento (andato alla Russia), distante appena 5 centesimi. Con il tempo di 3’56”30, inoltre, il quartetto azzurro ha stabilito il nuovo record italiano di specialità limando di due decimi esatti il precedente limite (3’56”50) stabilito nel luglio 2019 a Gwangju. Il successo continentale è andato alla Gran Bretagna (campionessa iridata in carica) con il ragguardevole crono di 3’54”01.

Il bottino personale di due bronzi per Di Liddo eguaglia quello ottenuto 3 anni fa dall’allieva di Raffaele Girardi agli Europei di Glasgow. Martedì Elena rientrerà a Bisceglie per avviare la preparazione in prospettiva del Trofeo Settecolli di Roma (dal 25 al 27 giugno), competizione in cui è chiamata a centrare il minimo di qualificazione alla gara individuale dei 100 farfalla a Tokyo (57”5). Com’è noto, Di Liddo è già certa della partecipazione alle prossime Olimpiadi grazie al pass ottenuto per la staffetta 4×100 mista.

Articolo di: Mino Dell’Orco