Elena Di Liddo chiude i mondiali con il settimo posto in staffetta

Niente da fare per Elena Di Liddo che chiude i mondiali di nuoto in corso di svolgimento a Budapest senza medaglie in virtù del settimo posto ottenuto dalla 4×100 mista femminile nella finale disputatasi nel tardo pomeriggio di ieri.

Il quartetto azzurro, diverso negli interpreti rispetto alla mattinata, non è riuscito a replicare il buon risultato della mattina nonostante l’inserimento in staffetta di Benedetta Pilato e Margherita Panziera. L’Italia ha concluso la prova in 3’58″86 lontano sia dalle statunitensi, che si sono aggiudicate l’oro grazie al 3’53″78 finale, sia dal podio che è stato completato dall’Australia, seconda in 3’54″25, e dal Canada, bronzo in 3’55″01.

Una prova leggermente sottotono delle azzurre che hanno pagato gli sforzi dei giorni precedenti non riuscendo ad avvicinarsi ad un risultato che sarebbe stato importante. Nonostante questo la Di Liddo ha dimostrato di essere un vero e proprio punto di riferimento per la nazionale venendo schierata in tutte le staffette per le quali era previsto il suo impegno battendosi con caparbietà in tutte le gare disputate.