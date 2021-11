Elena Di Liddo chiude con un argento in staffetta l’europeo in vasca corta

Si chiude con una seconda medaglia di squadra il campionato europeo in vasca corta di Kazan per Elena Di Liddo.

La nuotatrice biscegliese ha conquistato nella giornata di ieri, ultima dei campionati, la medaglia d’argento con la staffetta 4×50 mixed mista. La squadra azzurra ha gareggiato con Michele Lamberti (22″72), Nicolò Martinenghi (25″13), Elena Di Liddo (25″09) e Silvia Di Pietro (23″45) migliorando in maniera importante il record italiano dal precedente 1’37″90, al nuovo tempo di 1’36″39.

Il talento biscegliese commenta a fine gara, “Ad un certo punto ho pensato di vincerla questa staffetta. Ho un po’ l’amaro in bocca, ma poi riflettendoci è un argento pesante e bello”. Per la Di Liddo, tesserata per Carabinieri e CC Aniene ed allenata da Raffaele Girardi, nel corso dell’europeo era giunta una medaglia di bronzo con la staffetta 4×50 mista femminile (leggi qui).

Di Liddo che ha chiuso le gare individuali con il sesto posto nella finale di 50 farfalla con il tempo di 25”43. A podio l’azzurra Silvia Di Pietro, terza, mentre l’oro se lo è aggiudicato la svedese Sarah Sjoestroem.

Credits: foto di Andrea Staccioli e Giorgio Scala / DBM – Inside

4×50 mixed mista

1. Olanda 1’36″18 RM – RE – RC

2. Italia 1’36″39 RI

con Michele Lamberti 22″72, Nicolò Martinenghi 25″13, Elena Di Liddo 25″09, Silvia Di Pietro 23″45

3. Svezia 1’37″97

50 farfalla femminili

1. Sarah Sjoestroem (Swe) 24″50 RC

2. Maaike De Waard (Ned) 24″97

3. Silvia Di Pietro 25″09

3. Anna Ntountounaki (Gre) 25″09

6. Elena Di Liddo 25″43