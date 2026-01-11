Eccellenza: Bisceglie macchina da gol, l’Unione scivola contro il Bitonto

La domenica di Eccellenza Pugliese regala un successo al Bisceglie per 4-2 nella sfida contro il Soccer Massafra, l’Unione si arrende di misura sul campo del Bitonto per 1-0.

Un devastante Bisceglie chiude la pratica Massafra già nella prima frazione rifilando quattro reti al termine di una prestazione autorevole e di spessore. Prima fiammata dei nerazzurri al 7′ con il cross di Lavopa dalla destra diretto verso il secondo palo, dove arriva lo stacco di Sene che si spegne sull’esterno della rete. Tre minuti più tardi si sblocca subito il parziale con Lopez che involato verso l’area piccola calcia in porta trovando la risposta del portiere avversario Lacirignola, sulla respinta si avventa Lavopa che realizza un facile tap-in e porta in vantaggio il Bisceglie. Al 20′ arriva l’immediato raddoppio con una giocata fantastica di Sene che in area piccola mette a sedere il suo avversario e firma il sesto centro in campionato con un destro rasoterra da pochi passi che non lascia scampo a Lacirignola. L’incontro si fa sempre più in discesa per gli stellati che continuano a tenere le redini del gioco nonostante il rassicurante doppio vantaggio. Al 27′ ennesima occasione da gol per Sene, ma stavolta il contropiede non si concretizza con l’intervento di Lacirignola sul tiro a botta sicura del francese. Il divario si allunga al 33′ grazie a una pregevole trama offensiva in verticale a sfruttare gli inserimenti degli attaccanti che viene guidata da Lopez e capitalizzata da Sene, chiamato solo a spingere la palla in porta e siglare la doppietta personale. Nella ripresa c’è ancora gioia per Sene che firma la tripletta con un colpo di testa sul preciso traversone dalla destra di Cifarelli. Al 75′ il Massafra accorcia le distanze con il pallonetto vincente di Russo, utile solo per le statistiche ma che con cambia la sostanza del match. Nel finale di gara gli uomini allenati da mister Di Meo abbassano un po’ troppo la guardia e gli ospiti in pieno recupero realizzano la seconda rete con il colpo di testa da parte di Kordic che batte Lonoce e rende il passivo meno pesante. L’incontro va in archivio con il secondo 4-2 di fila in favore del Bisceglie, che mantiene il vantaggio di due lunghezze sul Brindisi in attesa del prossimo impegno sul campo del Taurisano.

L’Unione Calcio Bisceglie interrompere la striscia positiva di tre successi consecutivi, rimediando uno stop sul campo del Bitonto. Al 6′ i padroni di casa sfiorano il vantaggio con la conclusione dell’ex attaccante del Bisceglie Palazzo che termina di poco fuori all’incrocio dei pali. Al 16′ chance anche per gli azzurri sull’asse Bonicelli-Ramos, con quest’ultimo che non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. Nella ripresa il Bitonto rompe gli indugi al 57′ con il destro a giro di Chacon che batte Lullo e vale il vantaggio. L’Unione prova a reagire al 68′ con una buona sortita offensiva di Bonicelli e Ramos, ma ancora una volta lo spagnolo non centra il bersaglio. I biscegliesi nel finale tentato il tutto per tutto, ma è il Bitonto a portare a casa i tre punti. Il collettivo allenato da mister Rumma resta comunque saldo al quinto posto con 39 punti all’attivo, in attesa del prossimo match casalingo contro il Brilla Campi.

FOTO DI EMMANUELE MASTRODONATO