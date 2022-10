Eccellenza: vittoria in scioltezza per il Bisceglie, pareggio beffa per l’Unione Calcio

Una vittoria ed un pareggio caratterizzano le gare odierne di Bisceglie ed Unione Calcio Bisceglie, impegnate questo pomeriggio nei match valevoli per la terza giornata del girone A del campionato di Eccellenza.

Terza affermazione su tre incontri per i nerazzurri di mister Cinque che rispettano il pronostico della vigilia e travolgono la Vigor Trani sul neutro del “San Pio”. 6-0 il risultato finale al termine di una gara controllata agevolmente dai biscegliesi, passati in vantaggio già al 4’ con la rete di bomber Di Rito. Il monologo nerazzurro prosegue al 25’ quando De Vivo raddoppia mettendo in discesa la contesa che si trascina fino all’intervallo sul punteggio di 0-2. Al rientro dalla pausa, al 51’, è Bonicelli a calare il tris mentre una decina di minuti più tardi Di Rito firma la doppietta personale portando a quattro le reti di vantaggio degli ospiti. Nel finale, con la gara virtualmente chiusa, il Bisceglie arrotonda il punteggio prima con il giovanissimo Dargenio, al 78’, e a tempo scaduto con Pissinis che firma il sesto gol sugli sviluppi di una mischia in area di rigore.

Grazie al successo odierno il collettivo nerazzurro si mantiene a punteggio pieno in vetta alla classifica in coabitazione con il Manfredonia e può accantonare per qualche ora il campionato per dedicarsi alla preparazione del match di coppa in programma mercoledì pomeriggio contro il Mola. Nel prossimo turno di Eccellenza, invece, i biscegliesi riceveranno al “Ventura” il Foggia Incedit reduce dal pari casalingo con il Borgorosso Molfetta.

Pareggio beffardo per l’Unione Calcio che, in vantaggio di due reti, si fa raggiungere nel finale dal Polimnia che conquista così il primo punto del proprio campionato. Partono meglio i ragazzi di mister Rumma che al 36’ si portano avanti grazie alla rete di Binetti. L’1-0 perdura fino all’intervallo e meno di centoventi secondi dopo il rientro dagli spogliatoi l’Unione sembra far pendere la bilancia dalla propria parte siglando il raddoppio grazie ad un’autorete. In vantaggio di due reti, però, l’Unione abbassa il livello di concentrazione e al 59’ consente al Polimnia di rientrare in partita grazie a D’Amico, che approfitta di un errore degli azzurri per dimezzare lo svantaggio. La beffa per l’Unione arriva a sette minuti dal termine quando Marasciulo realizza dal dischetto il definitivo 2-2 togliendo agli uomini di mister Rumma la gioia di riassaporare la vittoria. Nel finale, inoltre, la contesa si surriscalda e l’Unione termina il match in nove uomini in virtù delle espulsioni di D’Alba e Manzari.

Nel prossimo turno, in programma domenica prossima, la compagine del presidente Pedone è attesa dall'ostica sfida sul campo del San Severo, oggi sconfitto di misura dal Canosa.

