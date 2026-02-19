Eccellenza: Unione Calcio sconfitta nello spareggio playoff: Canosa vince al San Sabino

Passo falso per l’Unione Calcio Bisceglie in Eccellenza, che cade 2-0 sul campo del Canosa in quello che alla vigilia era considerato un vero e proprio spareggio per la quarta posizione in classifica. Decisive le reti di Di Piazza e Castro, al termine di una gara intensa e dai toni accesi, che lascia gli azzurri a sette punti di distanza dai rossoblù.

L’avvio al “San Sabino” è equilibrato, con ritmi inizialmente contenuti. La prima occasione arriva al 13’, quando Farinola tenta la conclusione dalla distanza impegnando severamente Loiodice. Un minuto dopo, però, il Canosa passa: Di Piazza attacca la profondità su lancio dalle retrovie, prende il tempo alla difesa e batte il portiere azzurro con un destro potente sul primo palo.

L’Unione prova a reagire e al 29’ costruisce una grande chance per il pareggio: Ramos serve Radicchio sulla sinistra, cross perfetto sul secondo palo per Bonicelli, che da due passi spreca clamorosamente. Prima dell’intervallo c’è ancora spazio per un brivido, con Croce che si presenta sul filo del fuorigioco, ma Loiodice è attento e salva con l’aiuto di Panebianco.

La ripresa cambia volto al 59’, quando un acceso alterco porta all’espulsione di Caputo e De Gol, lasciando entrambe le squadre in dieci uomini. Gli spazi si allargano e il Canosa ne approfitta: al 67’ Castro sfiora il raddoppio con uno scavetto che termina di poco a lato. Il 2-0 arriva comunque al 74’, con Croce che mette un rasoterra invitante in area e Castro che, da posizione ravvicinata, deposita in rete.

Il finale è nervoso: anche mister Rumma viene espulso dal direttore di gara Dicorato e la partita si chiude senza ulteriori occasioni, ma in un clima di tensione.

Per l’Unione Calcio Bisceglie resta il rammarico per un’occasione mancata in uno scontro diretto. Ora servirà trasformare la delusione in determinazione: domenica al “Ventura” arriva il Massafra e gli azzurri sono chiamati a reagire immediatamente per rilanciare le proprie ambizioni di classifica. (credit foto: Marcello Papagni)

