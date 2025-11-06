Eccellenza: Unione Calcio e Bisceglie impegnate in scontri di alta classifica

Giovedì pomeriggio di cartello per Unione Calcio e Bisceglie, impegnate in scontri diretti per le posizioni alte della classifica di Eccellenza che vine il iturno infrasettimanale, valido per la tredicesima giornata. Alle 14:30 gli azzurri saranno di scena allo Stadio Comunale Generale Basurto di Racale, ospiti dell’Atletico Racale, mentre i nerazzurri riceveranno al “Ventura” il Galatina alle 17:00.

È un periodo di grande forma quello attuale per la formazione allenata da mister Rumma: Zinetti e compagni sono reduci da tre successi consecutivi in campionato e hanno risalito la graduatoria fino al settimo posto attuale a suon di grandi prestazioni, come il più recente acuto stagionale, un secco 4-0 ai danni del Foggia Incedit. Di fronte a loro però, c’è la quinta della classe, un Atletico Racale in grande forma e imbattuto dal 14 settembre scorso. Tra le fila azzurre da segnalare il rientro di Saani dopo una giornata di squalifica.

I ragazzi di mister Di Meo, invece, cercano i tre punti per continuare ad insguire la vetta del campionato, persa dai nerazzurri nell’ultimo turno a causa dell’inatteso pareggio per 1-1 a domicilio della Virtus Mola. Fra Citro e compagni e la vittoria si pone però un avversario scomodo come il Galatina, sesto in classifica con diciotto punti all’attivo e con grande voglia di rivalsa dopo il k.o. interno contro il Toma Maglie dell’ultima giornata: servirà dunque una prestazione gagliarda ai biscegliesi per tornare alla vittoria.

