Eccellenza: Unione Calcio e Bisceglie cercano continuità in due scontri diretti

Unione Calcio e Bisceglie sono in forma nelle ultime settimane, con gli azzurri che hanno finalmente spezzato il tabù Di Liddo e sono in una striscia aperta di sette risultati utili consecutivi, mentre i nerazzurri sono in netta ripresa dal nuovo avvento in panchina di Pino Di Meo; con la cura del tecnico tranese che velocemente sta risollevando la formazione biscegliese nelle ultime giornate del girone d’andata del campionato di Eccellenza.

Per il giro di boa entrambe le formazioni nostrane saranno impegnate in due cruciali scontri diretti oggi nel turno infrasettimanale. Alle 15:30 l’Unione sarà impegnata a Galatina e il Bisceglie ospiterà il Gallipoli, ore 14.30 stadio Scirea di Birtitto, in palio punti pesanti per il proseguo della stagione. Gli azzurri sono quarti in classifica, in coabitazione con Canosa e Acquaviva, e vanno sul campo della terza forza del campionato; un Galatina che nelle ultime sei giornate ha conquistato 14 punti e ha messo in mostra Molina Gonzalez, capocannoniere del torneo in coabitazione con l’azzurro Amoroso con 11 reti. Dopo essersi sbloccati anche in casa, gli uomini di Monopoli vogliono proseguire il buon rendimento delle ultime settimane e scavalcare in classifica il Galatina, rimanendo aggrappati alla zona play-off e preparandosi al meglio al girone di ritorno.

Il Bisceglie, invece, ospita il Gallipoli e ha una ghiotta occasione davanti a sé: I nerazzurri hanno vinto nelle prime due uscite del Di Meo-bis, blindando la difesa e facendo bottino pieno in due scontri cruciali contro Ginosa e Molfetta, e adesso hanno di fronte a loro un Gallipoli in difficoltà, dentro e fuori dal campo, che è uscito con le ossa rotte dal match di cartello contro il Barletta, perso per 1-4 in casa, e che adesso i nerazzurri devono superare, sfruttandone le difficoltà, per risalire ancora la classifica.

