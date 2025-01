Eccellenza: Unione Calcio e Bisceglie oggi protagonisti nel turno infrasettimanale

Unione Calcio e Bisceglie vanno a caccia di punti playoff nell’odierno turno infrasettimanale, il 23° del campionato di Eccellenza pugliese, in cui le formazioni nostrane saranno impegnate in due match difficili: l’Unione Calcio ospiterà alle 14:30 il Polimnia secondo in classifica, mentre il Bisceglie sarà ospite del Canosa allo stesso orario.

Gli azzurri vengono da un pari per 2-2, un buon punto raccolto a domicilio del Brilla Campi, se si pensa che è arrivato dopo un doppio svantaggio e fuori dalle mura amiche, ma adesso la formazione allenata da mister Monopoli punta alla vittoria in uno scontro diretto importante contro il Polimnia; squadra saldamente al secondo posto in classifica com 44 punti e con un ruolino di marcia che le ha permesso di staccare il Galatina, sua più diretta inseguitrice, di ben 6 lunghezze. I rossoverdi però evocano buoni ricordi agli azzurri, che all’andata si sono resi protagonisti di una prestazione straordinaria, in cui hanno ribaltato lo svantaggio iniziale nonostante l’inferiorità numerica maturata nel corso del match, e adesso quello che si auspica in casa Unione è di poter replicare una prestazione di tale spessore per poter proseguire la rincorsa playoff.

Il Bisceglie, invece, arriva da una brillante vittoria interna contro il Novoli per 2-1 che ha lanciato in nerazzurri nel pieno della rincorsa play-off e che adesso potrebbe subire un’incredibile accelerata in caso di uno scalpo esterno al Canosa, che verrebbe così agganciato in classifica dagli uomini di Di Meo. Dalla parte dei nerazzurri c’è sicuramente l’inerzia recente, visto il buon momento dei biscegliesi a fronte di un periodo complicato in casa Canosa, in cui sono arrivate solo due vittorie nelle ultime sei partite; perciò il Bisceglie ha la possibilità, soprattutto se dovessero esserci altri inciampi delle formazioni che lo precedono in classifica, di risalire sensibilmente la graduatoria e avvicinarsi alle zone calde con un successo.

FOTO DI MARCELLO PAPAGNI