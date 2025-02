Eccellenza: Unione Calcio beffata nel finale dal Canosa / CLASSIFICA

Termina nel peggiore dei modi la partita dai mille volti, andata in scena al “Di Liddo”, valida per la trentesima giornata del campionato di Eccellenza Pugliese. Dopo aver rimontato lo svantaggio di due lunghezze, l’Unione Calcio si arrende nel finale al Canosa, che si impone 2-3.

Continua il periodo di crisi degli azzurri, che rimediano la quinta sconfitta del 2025 e vengono risucchiati nella bagarre dei playout. I padroni di casa approcciano bene il match sfiorando il vantaggio prima con il diagonale di Amoroso e poi con l’ottimo spunto di Farinola. Primo episodio cruciale al quarto d’ora di gioco, con il rosso diretto estratto ai danni di Gomes, che costringe il Canosa a restare in dieci uomini per buona parte dell’incontro. L’inferiorità numerica non scoraggia gli ospiti, che si rendono pericolosi con Jimenez e Lamacchia, ma in entrambi i casi l’estremo difensore Lullo si fa trovare pronto. Nel secondo tempo succede davvero di tutto. Al 51′ si ristabilisce la parità numerica con il doppio giallo per Monopoli per una trattenuta su Mangialardi. Il Canosa sblocca il match quattro minuti più tardi con il fendente preciso di Ciannamea in area di rigore. Al 62′ i rossoblu guadagnano un calcio di rigore per un fallo di Saani su Pignataro e trovano il raddoppio con il mancino angolato di Talin su cui Lullo può solo intuire. L’esultanza dura davvero pochissimo perché appena due minuti dopo anche l’Unione si procura un’opportunità dagli undici metri, sfruttata dall’infallibile Amoroso che calcia in buca d’angolo e dimezza il passivo. Il bomber biscegliese, capocannoniere del girone, centra la doppietta al 77′ con un’ottima conclusione al volo che pareggia i conti. Al 90′ Lamacchia trova l’incrocio dei pali con un mancino chirurgico dalla distanza, realizzando un gol di pregevole fattura, che vale la vittoria. La squadra di mister Monopoli resta ancora una volta a bocca asciutta dopo aver disputato una sfida coraggiosa, che può lasciare ben sperare in vista dei futuri impegni, a cominciare dal prossimo contro il Manduria.

FOTO DI MARCELLO PAPAGNI