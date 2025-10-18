Eccellenza: un derby a due facce termina in parità tra Bisceglie e Unione

La stracittadina biscegliese, valida per la nona giornata del campionato di Eccellenza Pugliese, si conclude con un 1-1 che lascia parecchio rammarico al Bisceglie Calcio. La prova di forza dell’Unione durante il secondo tempo permette agli azzurri di portare a casa un risultato positivo che muove la classifica.

Al 14′ il Bisceglie sfiora il vantaggio con il colpo di testa di capitan Di Fulvio, che riesce a staccare con un ottimo tempismo ma trova la risposta di puro istinto da parte dell’estremo difensore azzurro Lullo, costretto subito agli straordinari. Al 18′ cambio forzato per mister Di Meo per via di un problema fisico accusato dal fantasista Lavopa. Bisceglie pericoloso ancora dagli sviluppi di corner con il lancio del neoentrato Castro a cercare Lopez, che schiaccia troppo di testa non centrando la porta. Al 31′ altra chance per i nerazzurri proveniente da palla inattiva, stavolta la traversa si oppone sull’incornata di Sene, negando la gioia del gol all’attaccante francese. Al 44′ i nerazzurri vengono ripagati dei tanti sforzi, concretizzando l’ennesima palla ferma in proprio favore con la lunga sciabolata di castro dalla traiettoria insidiosa che pesca Graziano; il difensore fa valere la sua elevata mole di altezza, sbloccando il match con l’incornata vincente che batte Lullo.

Nella ripresa l’Unione prova ad affacciarsi verso l’area piccola avversaria come al 57′, quando l’ex di turno Bonicelli si gira e calcia a lato da pochi passi. Qualche istante dopo un’altra ghiottissima occasione tra i piedi dell’argentino che a tu per tu con Baietti spara alto sopra la traversa, vanificando un’opportunità che avrebbe messo nuovamente in carreggiata il collettivo guidato da mister Rumma. I padroni di casa perdono le misure nella seconda frazione e gli azzurri non perdonano, capitalizzando al 73′ con la scodellata per Saani che di testa colpisce la traversa, ma sulla ribattuta del legno riesce poi a concludere con un bel gesto tecnico al volo che trafigge Baietti e regala il momentaneo pareggio all’Unione. Di Meo cambia forma alla sua squadra, disponendola a trazione anteriore con l’ingresso di un attaccante di razza come Citro che permette di riversarsi maggiormente nell’area di rigore avversaria. Nel finale il Bisceglie prova il forcing decisivo ed in pieno recupero arriva prima la chance della vittoria con la botta di Citro respinta da Lullo in tuffo e poi il colpo di testa da posizione defilata di Di Fulvio che finisce fuori misura. Il derby termina 1-1, risultato che premia soprattutto l’Unione in grado di strappare un punto prezioso a discapito di un Bisceglie troppo passivo nel secondo tempo. I nerazzurri lasciano altri due punti per strada, con un mezzo passo falso che li conduce a quota 20 punti in coabitazione con il Canosa. Gli azzurri invece agguantano momentaneamente Nuova Spinazzola e Atletico Acquaviva a quota 8 punti. Nel prossimo turno infrasettimanale il Bisceglie farà visita alla Nuova Spinazzola, mentre l’Unione ospiterà il Canosa.

FOTO DI MARCELLO PAPAGNI