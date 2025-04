Eccellenza: ultimo turno infrasettimanale della stagione decisivo per Bisceglie e Unione Calcio

Torna, dopo la sosta forzata di domenica scorsa, e si chiude nell’arco di appena settantadue ore il campionato di Eccellenza che, tra oggi pomeriggio e domenica 6 aprile, propone gli ultimi due turni del torneo. Centottanta minuti decisivi per Bisceglie ed Unione Calcio Bisceglie, e più in generale per gran parte delle protagoniste del massimo campionato regionale, poiché la maggior parte dei verdetti devono ancora essere scritti.

Andando con ordine, oggi pomeriggio a partire dalle ore 16, la penultima giornata potrebbe essere quella decisiva per le portacolori cittadine impegnate in due sfide importantissime per i rispettivi obiettivi stagionali. Il Bisceglie, a caccia di un posto in zona playoff, riceve al “Ventura” il già retrocesso Molfetta con l’imperativo di conquistare i tre punti per non vanificare la lunghissima rincorsa per un posto nella post season. L’impegno sembrerebbe agevole sulla carta ma il derby con il Molfetta è sempre un match molto sentito da ambo le parti e gli ospiti tenteranno in tutti i modi di rendere la vita difficile ai nerazzurri, come già accaduto nella gara d’andata, anche per congedarsi dalla categoria con un buon risultato al termine di una stagione davvero negativa caratterizzata da una retrocessione arrivata con diverse giornate d’anticipo e con solo 24 punti conquistati in trentasei partite. La partita potrebbe seguire il copione del confronto d’andata disputatosi al “Poli” lo scorso 8 dicembre quando i nerazzurri riuscirono a venire a capo di una partita complessa grazie ad una rete di Aguilera. L’incontro tra Bisceglie e Molfetta sarà diretto dall’arbitro Marco Albano di Taranto coadiuvato dagli assistenti Francesco Tullo di Bari e Cosimo Corvino di Lecce.

Il compito più arduo, tuttavia, spetta all’Unione Calcio di mister Rumma che, sempre alle ore 16, si reca sul campo del Foggia Incedit per disputare un vero e proprio scontro diretto in chiave salvezza. Si tratta sostanzialmente di uno spareggio tra due squadre divise da appena un punto in classifica con gli azzurri a quota 49 e i dauni appena dietro a 48. I biscegliesi arrivano all’appuntamento in un ottimo momento di forma e con il morale alle stelle in virtù delle tre vittorie consecutive contro Arboris Belli, Massafra e Racale delle scorse settimane che hanno ridato speranze concrete di salvezza diretta dopo una fase veramente negativa. Anche i foggiani, però, sono reduci da una striscia favorevole di quattro match consecutivi, pertanto la gara si preannuncia davvero ostica per gli azzurri chiamati a replicare la prestazione dell’andata che vide l’Unione prevalere per 2-0 al termine di una sfida ben giocata e decisa dalle reti di Saani e Suriano. Il delicatissimo scontro diretto tra Foggia Incedit e Unione Calcio Bisceglie è affidato alla terna arbitrale tutta barlettana composta dall’arbitro Walter Cilli e dagli assistenti Roberto Nero e Pierluigi Mazzarelli. (FOTO: EMMANUELE MASTRODONATO)