Eccellenza: tutto facile per il Bisceglie, Saani all’ultimo respiro fa gioire l’Unione Calcio / CLASSIFICA

Pomeriggio da incorniciare per Bisceglie ed Unione Calcio Bisceglie entrambe vittoriose nei rispettivi impegni valevoli per la trentaseiesima e terzultima giornata del campionato di Eccellenza. Due successi preziosi che consentono alle formazioni cittadine di poter mantenere vivi i rispettivi obiettivi a centottanta minuti dal termine della stagione regolare.

Tutto facile per il Bisceglie che al “Miani” di Ginosa si sbarazza dei tarantini, già retrocessi, con il punteggio di 0-5. Sugli scudi il giovanissimo Cutrignelli, autore di ben tre assist, e Manzari che con una doppietta nel primo tempo indirizza la gara. Modulo consueto per mister Di Meo con il tandem offensivo Manzari – Aguilera nel reparto avanzato. Dopo una breve fase di studio i nerazzurri sbloccano il match al 15’ grazie ad un tempestivo inserimento di Lella che segue l’azione sfruttando al meglio il cross di Cutrignelli. Lo 0-1 agevola il compito degli ospiti che, pochi istanti prima della mezz’ora, raddoppiano con Manzari abile ad approfittare di una respinta corta di Coletta. Prima dell’intervallo c’è spazio anche per il tris sempre firmato dall’esperto bomber nerazzurro che riceve palla da Cutrignelli e con freddezza supera il portiere di casa. 0-3 e partita in ghiaccio dopo appena quarantacinque minuti.

La ripresa si apre con il quarto gol biscegliese, al 52’ Cutrignelli si incarica della battuta di un corner e Di Fulvio di testa incorna il pallone dello 0-4 che manda i titoli di coda sulla gara con oltre trentacinque minuti da giocare. L’incontro, infatti, si trascina con gli ospiti in completo controllo e i padroni di casa alla ricerca quantomeno del gol della bandiera. La girandola di sostituzioni su entrambe le panchine precede la rete del definitivo 0-5 che si concretizza a cinque giri di lancette dal novantesimo quando Koné si presenta davanti a Coletta superandolo con un delizioso pallonetto.

Vittoria di platino per l’Unione Calcio Bisceglie che bissa il successo sul Massafra di domenica scorsa superando di misura al “Di Liddo” l’ostico Racale. Decide il match una rete a pochi istanti dal triplice fischio di Saani che vale la terza vittoria di fila per gli azzurri, nuovamente in corsa per la salvezza diretta. Lunga fase di studio in avvio con le due squadre incapaci di creare grosse occasioni nel corso del primo tempo sebbene i padroni di casa si facciano preferire sul piano del gioco. La prima chance è per Mastrapasqua, schierato in coppia con Amoroso come di consueto nelle ultime settimane. Il giovane attaccante azzurro al 5’ ci prova dalla distanza trovando la risposta del portiere ospite. Questa è certamente la migliore occasione per i biscegliesi che, però, ci provano per tutta la prima frazione peccando di precisione in fase realizzativa come accade nuovamente a Mastrapasqua poco dopo la mezz’ora. Il primo tempo, dunque, si chiude a reti bianche con il Racale maggiormente focalizzato nel tenere alta l’attenzione in fase difensiva.

La ripresa si apre con una grande opportunità per l’Unione decisa a sbloccare il risultato. Al 48’ infatti sempre Mastrapasqua non arriva per un soffio sul cross di Dembelé. La gara segue il copione della prima frazione con i padroni di casa che fanno la partita e i salentini abili a difendersi e pronti a ripartire. Le chance latitano e così poco dopo l’ora di gioco mister Rumma attinge dalla propria panchina inserendo Saani e Dicorato in luogo di Dembelé e Mastrapasqua. I cambi danno nuova linfa ai biscegliesi che tra il 72’ ed il 73’ sfiorano due volte il vantaggio prima con un tiro di Farinola sporcato dalla difesa che diventa molto insidioso e, poco dopo, con De Blasio che coglie il palo sugli sviluppi di un corner. La partita sembra stregata per gli azzurri che, però, all’ultimo respiro fanno propri i tre punti. Allo scoccare del novantesimo il neo entrato Pelosi disegna un cross che attraversa tutta l’area leccese dopo il prolungamento di Amoroso, sulla sfera si avventa Saani che in spaccata mette la palla in rete facendo esplodere la panchina biscegliese. È la rete del definitivo 1-0 che sancisce la terza vittoria definitiva dei padroni di casa, importantissima sul piano morale e della classifica. Nel recupero infatti Lullo chiude la porta al tiro di Fitto blindando il risultato.

I risultati odierni restituiscono una classifica che può far sorridere le due formazioni cittadine a due giornate dalla fine del torneo. Il Bisceglie, infatti, sale a quota 59 e approfitta della caduta casalinga del Canosa per riscavalcarlo in classifica riagganciando il quinto posto che varrebbe la qualificazione ai playoff. L’Unione Calcio, invece, si insedia al tredicesimo posto con 49 punti ad una sola lunghezza dalla salvezza diretta, un traguardo che appariva complicato appena un mese fa. Nel prossimo turno, in programma domenica 30 marzo, il calendario propone il sentito derby tra Bisceglie e Molfetta al “Ventura” e la difficile trasferta sul terreno del Foggia Incedit per i ragazzi di mister Rumma. (FOTO: SERGIO PORCELLI)

CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA ECCELLENZA