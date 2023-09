Eccellenza: trasferta mattutina per il Bisceglie, Unione Calcio in casa per continuare a far punti

Il mese di ottobre comincia con due gare ostiche per Bisceglie e Unione che scenderanno in campo domenica 1 ottobre rispettivamente alle 11.00 e 15.30 nel quarto incontro del campionato di Eccellenza Pugliese girone A.

I nerazzurri di Di Meo vanno a caccia del quarto successo consecutivo tra campionato e Coppa nell’anticipo mattutino con il Borgorosso Molfetta in programma al “Paolo Poli”. La squadra molfettese è stata un’autentica bestia nera per i nerazzurri la scorsa stagione avendola sconfitta in campionato in entrambe le occasioni. La compagine di Carlucci è reduce dal ko esterno con il Real Siti e punta a conquistare la prima affermazione nella regular season. Il Bisceglie invece, per continuare a risalire posizioni in classifica. Nell’ultimo precedente disputatosi in terra molfettese, il Borgorosso si impose per 4-2. Sarà nuovamente a disposizione Kone dopo aver scontato il turno di squalifica.

Su ordinanza della Questura di Bari, la trasferta ai sostenitori biscegliesi è stata vietata per ragioni di ordine e di sicurezza pubblica. Per questo motivo, il sodalizio biscegliese ha deciso di trasmettere la gara in diretta streaming sulla pagina dell’A.S. Bisceglie a partire dalle 10.55.

Nel pomeriggio invece, sul sintetico del “Di Liddo” scenderà in campo l’Unione Calcio che se la vedrà con il Foggia Incedit. Gli azzurri torneranno a disputare una gara casalinga dopo tre settimane e vorranno proseguire il promettente inizio di stagione per rimanere nelle zone nobili della graduatoria. Il Foggia Incedit ha ottenuto tre pareggi in altrettante gare (con Molfetta Sportiva per 3-3, Corato per 2-2 e San Marco per 1-1) e vuole mettere ulteriori punti in cascina per raggiungere l’obiettivo stagionale. Una rosa di tutti rispetto dove fanno parte l’attaccante Siclari e gli ex Bisceglie Doukoure, Stele, Grumo e Rubino a cui si aggiunge l’attaccante Siclari. Nella scorsa stagione, gli azzurri vinsero per 1-0 in virtù del sigillo siglato da Zinetti.

Infine sono stati ufficializzati gli accompiamenti per il secondo turno della 57ª Edizione della Coppa Italia Dilettanti Eccellenza. L’Unione affronterà la Nuova Spinazzola mentre il Bisceglie il Molfetta Calcio. Gli azzurri scenderanno in campo giovedì 5 ottobre. I nerazzurri invece, il 12.

Foto: Marcello Papagni