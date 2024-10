Eccellenza: trasferta insidiosa per il Bisceglie, Unione Calcio alla ricerca dei tre punti casalinghi

Si preannunciano due sfide alla portata, quelle che vedranno impegnate il Bisceglie e l’Unione Calcio, rispettivamente contro il Foggia Incedit e la Nuova Spinazzola domenica 13 ottobre alle ore 15:30 in occasione della nona giornata del campionato di Eccellenza Pugliese.

Dopo la straripante vittoria nel turno infrasettimanale contro il fanalino di coda Arboris Belli, i nerazzurri allenati da Valeriano Loseto vogliono regalarsi un altro successo nella trasferta di Foggia. Come avvenuto nelle altre sfide disputate all’ex campo Figc di Foggia, anche in questo caso la partita si svolgerà a porte chiuse a causa dell’inagibilità della tribuna dell’impianto. I padroni di casa sono reduci da due vittorie consecutive, mentre il Bisceglie è ancora alla ricerca del primo trionfo esterno. Le due compagini sono separate da appena due punti e questa può essere l’occasione giusta per Palazzo e compagni al fine di muovere la classifica. I precedenti sono nettamente a favore degli stellati con tre vittorie in quattro incroci totali.

Vuole continuare la striscia positiva l’Unione Calcio, imbattuto nelle ultime cinque giornate. La squadra allenata da Angelo Monopoli è chiamata ad ospitare al “Di Liddo” la Nuova Spinazzola, reduce da due sconfitte di fila. Gli azzurri stanno vivendo un buon periodo di forma, ma affrontano un avversario molto solido dal punto di vista difensivo, che ha subito appena 4 gol fin qui. Le due squadre sono separate da una sola lunghezza in classifica, con l’Unione avanti all’ottavo posto con 12 punti. (Foto: Emmanuele Mastrodonato)