Eccellenza: trasferta insidiosa per il Bisceglie, l’Unione non può più sbagliare

Turno di campionato a dir poco fondamentale per Bisceglie ed Unione Calcio Bisceglie che, domani pomeriggio a partire dalle ore 15, scendono in campo per affrontare le sfide valide per la trentaduesima giornata di Eccellenza. Due partite assolutamente da non sbagliare per le compagini cittadine, in cui il margine d’errore è ormai ridotto al minimo visti i soli sette turni da disputare da qui alla fine del torneo.

Inizia quindi il rush finale per le venti protagoniste del massimo campionato regionale con la maggior parte dei verdetti ancora da decidere. Non c’è tregua per i nerazzurri di mister Di Meo, reduci dal blitz esterno sul campo della capolista Barletta conquistato meno di quarantotto ore fa. (leggi qui) La rete di Aguilera nel finale ha consentito al Bisceglie di ritrovare il successo dopo quattro giornate di astinenza e rilanciato le chance di agganciare la zona playoff per il collettivo nerazzurro. Inoltre, Kone e compagni possono ora fregiarsi di essere l’unica squadra ad aver sconfitto la corazzata Barletta in tutta la stagione. La squadra, nonostante il tour de force dell’ultima settimana, approccia quindi con il morale alle stelle l’insidiosa trasferta sul campo del Brilla Campi. I salentini, dopo un buon inizio di campionato, sono a caccia di importanti punti in chiave salvezza, trovandosi ora in quintultima posizione a quota 38 punti. I padroni di casa, infatti, hanno trovato maggiori difficoltà nel girone di ritorno ed ora devono inseguire il treno salvezza. Nelle ultime settimane, però, il Brilla Campi sembra essersi messo alle spalle il periodo difficile infatti, prima della sconfitta di misura subita domenica scorsa sul campo del Racale, aveva conquistato tre successi consecutivi contro Arboris Belli, Massafra e Galatina. Sul fronte opposto, il Bisceglie è riuscito a mettere un vantaggio rassicurante tra sé e la zona playout e una vittoria domani potrebbe chiudere virtualmente i conti proiettando definitivamente i nerazzurri nelle zone alte della classifica. In caso di successo il collettivo di mister Di Meo potrebbe quindi focalizzarsi unicamente sulla rincorsa ai playoff, un traguardo che ad un certo punto della stagione sembrava impensabile. Tutto passa da un match insidioso contro una squadra complessivamente giovane ma molto temibile, come già osservato nella gara d’andata quando il Bisceglie portò a casa l’intera posta in palio con il punteggio di 2-1 al termine di una partita combattuta. L’incontro tra Brilla Campi e Bisceglie sarà diretto dalla terna arbitrale composta da Giulia Montrone di Bari, coadiuvata dagli assistenti Giuseppe Garofalo di Bari e Giuseppe Colapinto di Molfetta.

Non può più permettersi passi falsi invece l’Unione Calcio Bisceglie che riceve al “Di Liddo” il Corato in un match in cui i punti valgono doppio. L’importanza della posta in palio è riassunta dalla situazione di classifica e dal difficile momento attraversato dalle due squadre, soprattutto dagli azzurri. Una serie di quattro sconfitte consecutive ha inchiodato la compagine biscegliese a quota 39 punti in classifica e l’ha fatta precipitare in zona playout, in quattordicesima posizione. La mancanza di risultati e la fase delicata del campionato hanno portato all’esonero di mister Monopoli, sostituito in settimana dal ritorno sulla panchina azzurra dell’ex tecnico Luca Rumma. (leggi qui) L’esordio per il nuovo allenatore, però, coincide con la partita più importante e forse decisiva di questo segmento finale di torneo. A Bisceglie, infatti, arriva la quartultima forza del campionato, il Corato, staccato di cinque lunghezze da capitan Bufi e compagni, che sta cercando in tutti i modi di restare agganciato al treno playout. In tal senso la vittoria di misura conquistata dai neroverdi contro il Ginosa domenica scorsa è stata di vitale importanza per una squadra che nelle quattro uscite precedenti non era mai riuscita a trovare il gol ed aveva raccolto soli due punti. Ci si attende un match molto bloccato, estremamente equilibrato in cui a farla da padrone potrebbe essere l’attenzione ai dettagli e alla fase difensiva. L’Unione si augura di poter replicare l’ottima prestazione della sfida d’andata quando le reti di Amoroso e Miano consentirono agli azzurri di espugnare il “Coppi” di Ruvo e di sugellare una partita condotta dai biscegliesi per larghi tratti. L’arbitro designato per il delicatissimo match tra Unione Calcio e Corato è Giorgio Carmelo De Benedictis di Bari coadiuvato dagli assistenti Niccolò Gugliotta di Bari e Francesco Sifo di Molfetta. (FOTO: MARCELLO PAPAGNI)