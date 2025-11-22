Eccellenza: trasferta ad Ugento per il Bisceglie, l’Unione Calcio riceve il Taurisano

Il Bisceglie si prepara all’incrocio esterno sul campo dell’Ugento, mentre l’Unione ospiterà il Taurisano nelle gare valide per la sedicesima giornata del campionato di Eccellenza Pugliese.

La lotta per raggiungere la vetta del girone, che coinvolge ben quattro squadre, si fa sempre più avvincente. Il Bisceglie, seconda forza del campionato, è chiamato a dimostrare sul campo il valore del proprio organico e rispondere al colpo di mercato del Taranto, che assicurandosi le prestazioni del bomber Loiodice rimarca la seria intenzione di puntare al salto di categoria. I nerazzurri faranno visita all’Ugento, allenato dall’ex attaccante di Lecce e Udinese David Di Michele, che attualmente è dodicesimo in graduatoria a quota 16 punti. I salentini, che mancano l’appuntamento con la vittoria da ben tre turni, proveranno ad impensierire il gruppo guidato da mister Di Meo nel remake della finale playoff di due stagioni fa terminata con la promozione in D dei rossoblù. L’incontro che andrà in scena al “Comunale” di Ugento domenica alle ore 14:30 non potrà essere seguito dai sostenitori biscegliesi, in quanto sarà aperto esclusivamente il settore riservato ai tifosi locali. La direzione del match è affidata ad Antonio Paolillo di Barletta, coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Garofalo di Bari e Luca De Simone di Casarano.

L’Unione Calcio Bisceglie vola sulle ali dell’entusiasmo dopo il largo successo esterno ottenuto a Gallipoli, che ha consolidato il sesto posto occupato dagli azzurri. La squadra allenata da mister Rumma nel frattempo si è rafforzata al centro della difesa con l’acquisto di Nicola Panebianco proveniente dal Polimnia. Anche gli avversari sono reduci da una vittoria e proveranno a sganciarsi dalla zona playout. La sfida con fischio d’inizio al “Di Liddo” previsto per domenica alle ore 15:00 sarà arbitrata da Marco Albano della sezione di Taranto, affiancato dagli assistenti Vincenzo Tateo di Molfetta e Riccardo Martina di Lecce.

FOTO DI MARCELLO PAPAGNI