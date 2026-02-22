Eccellenza: tracollo del Bisceglie contro il Taranto, ko casalingo dell’Unione

Pomeriggio da dimenticare per le due compagini nostrane impegnate nel trentesimo turno di Eccellenza Pugliese. Il Bisceglie viene travolto da un Taranto perfetto, che stravince 5-1. L’Unione cade nella sfida casalinga contro il Soccer Massafra, terminata 0-1.

Domenica storta per il Bisceglie, che rimedia una sonora sconfitta per 5-1 sul campo del Taranto. Pesante ko nelle proporzioni del risultato contro un avversario che ha rasentato la perfezione. Avvio di gara a viso aperto e senza troppi tatticismi tra due squadre di assoluto valore. Al 6′ i nerazzurri passano in vantaggio con il lancio di Lavopa dalla sinistra in profondità a cercare Citro, che serve centralmente Lopez e la sua conclusione potente all’altezza del dischetto si insacca in porta. Due minuti dopo i rossoblù si rendono pericolosi dagli sviluppi di corner con Loiodice che si accentra ed apre il destro, ma trova la pronta risposta di Baietti in tuffo. Il portiere biscegliese si supera al 16′ con un intervento prodigioso sul colpo di testa preciso di Incerti. Al 20′ il Taranto viene premiato dei suoi sforzi con la progressione dalla destra di Hadziosmanovic che disegna un traversone sul primo palo diretto a Losavio, che in acrobazia ristabilisce la parità. Al 34′ Losavio sale nuovamente in cattedra, si gira e calcia con il mancino che si infila a fil di palo battendo Baietti e realizzando la doppietta personale. Timida reazione del Bisceglie quattro minuti dopo con il tiro debole di Cifarelli che finisce a lato. Al 44′ i padroni di casa dilagano con il cross di Loiodice dalla sinistra a pescare Russo, che anticipa Di Fulvio e conclude al volo calando il tris. La prima frazione, iniziata col piede giusto per i nerazzurri, si chiude con la rimonta tarantina che complica i piani del collettivo allenato da mister Di Meo. Nella ripresa non arriva la scossa sperata ed il Bisceglie continua a far fatica nel costruire trame di gioco degne di nota. Al 65′ Loiodice sfiora il quarto gol con una punizione dalla distanza che termina fuori di un soffio. Tre minuti più tardi ancora Losavio protagonista, abile a finalizzare un contropiede e siglare la tripletta personale, che vale il poker momentaneo. Al 75′ giocata ubriacante sul versante destro di Loiodice che mette in area un golosissimo pallone diretto a Russo, che al volo allunga ulteriormente il divario. Pomeriggio amaro per i nerazzurri, che subiscono una severissima punizione contro Un Taranto straripante. Adesso Il distacco dalla capolista Brindisi sale a cinque punti con una gara in più da giocare che potrebbe ridurre il gap. Occorre voltare pagina già a partire dalla sfida di Coppa Italia Eccellenza contro il Pomigliano, nella speranza che questa rovinosa sconfitta non incida sul morale del gruppo.

Terzo stop consecutivo per l’Unione Calcio Bisceglie, che non riesce ad allungare dalle inseguitrici e resta quinto a quota 44 punti. La gara si apre a ritmi piuttosto bassi. Prima opportunità per gli ospiti al 9′ il filtrante di Palmisano per Kordic, che impensierisce Lullo. Al 18′ si sblocca il parziale con l’uscita di Lullo che prova a respingere, la sfera arriva sui piedi di Russo che trafigge il portiere azzurro con un mancino chirurgico. Dieci minuti dopo i giallorossi vanno vicini al raddoppio in contropiede con il traversine di Morisco a cercare Petruzzi, ma la sua conclusione finisce alta. Al 37′ buona chance per i padroni di casa dagli sviluppi di corner con Diomandé che di testa manda il pallone di poco alto sopra la traversa. Nella ripresa l’Unione torna in campo con un piglio più aggressivo e già al 48′ si rende pericolosa con il tiro di controbalzo di Bocchino che impegna Lotito. Il cronometro scorre inesorabile e le speranze di rimonta dell’Unione si riducono sempre più. Nel finale gli avversari vanno vicini alla stoccata decisiva, ma Kordic non concretizza una ripartenza centrando il palo interno. L’incontro va in archivio con il Massafra che espugna il “Ventura” e conquista tre punti di fondamentale importanza in ottica salvezza. Il gruppo guidato da mister Rumma, che il prossimo turno riposerà, è chiamato ad interrompere la tendenza negativa al più presto.

FOTO DI EMMANUELE MASTRODONATO