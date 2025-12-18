Eccellenza oggi in campo: testa-coda per il Bisceglie, sfida d’alta quota per l’Unione Calcio

Cominciare nel migliore dei modi il girone di ritorno. E’ questo l’obiettivo di Bisceglie e Unione Calcio che scenderanno in campo oggi, 18 dicembre alle ore 14.30, nel turno infrasettimanale valevole per la diciottesima giornata del campionato di Eccellenza Pugliese.

I nerazzurri saranno di scena al “Lucky Park” di Foggia per affrontare il fanalino di coda del Foggia Incedit. L’occasione è ghiotta per mettere nel mirino il quattordicesimo successo in campionato e magari aumentare il divario sulle dirette inseguitrici. Trentuno i punti di distacco tra le due squadre con i foggiani che hanno sinora racimolato 12 punti frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 13 sconfitte. I ragazzi di Lasalandra (squalificato) detengono il peggior attacco con 15 gol fatti (come il Galatina) e la difesa più perforata avendo subito 44 reti. Tuttavia, la compagine locale non ha sfigurato nelle ultime tre gare casalinghe avendo nell’ordine pareggiato con l’Ugento, battuto per 2-1 il Brilla Campi e perso di misura con il Toma Maglie. All’andata il Bisceglie vinse per 5-0 grazie ai sigilli di Lopez, Martino, Castro, Amoroso e Massari. La gara che si disputerà a porte chiuse sarà diretta da Francesco D’Erario di Bari affiancato da Leonello Biagi di Taranto e Paolo Franzese di Bari.

Gara dal coefficiente di difficoltà elevato per l’Unione Calcio che sfiderà al “Ventura” il Taranto nel big match di giornata. Una gara che si prospetta da tripla considerando la voglia degli azzurri di riscattare il ko maturato domenica pomeriggio contro lo Spinazzola e cercare di accorciare il gap dalle prime quattro posizioni. Al contempo, la squadra allenata da Panarelli (squalificato fino all’11 Gennaio), punta ad ottenere il secondo successo consecutivo in trasferta dopo la vittoria per 2-0 sul Gallipoli.

Non si escludono reti visto che si affrontano due compagini prolifiche. Gli jonici hanno siglato sinora 38 reti (miglior attacco con il Brindisi), gli azzurri 30. All’andata, i rossoblù si imposero per 2-0 in virtù delle reti siglate da Goyen e Russo. Non saranno presenti i sostenitori ospiti in quanto il Prefetto BAT ha disposto tramite un’ordinanza il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti della provincia di Taranto.

Arbitro del match il sig. Marco Dario Saponaro di Foggia, coadiuvato da Carlo Boccuzzi di Bari, e Francesco Pio Taglia di Foggia.

Foto: Emmanuele Mastrodonato