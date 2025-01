Eccellenza: terza vittoria di fila per il Bisceglie, continua il momento difficile dell’Unione / CLASSIFICA

Pomeriggio in chiaroscuro per Bisceglie ed Unione Calcio Bisceglie che raccolgono due risultati opposti nei match validi per la ventiseiesima giornata del campionato di Eccellenza.

Bella e preziosa vittoria, la terza consecutiva, per i nerazzurri di mister Di Meo che superano di misura, tra le mura amiche del “Sante Diomede” di Bari, il Racale grazie ad una rete di Pizzutelli in chiusura di primo tempo. Primo segmento di partita caratterizzato da una fase di studio tra le due squadre con il Bisceglie più intraprendente nel tentare di prendere il comando delle operazioni. Il Racale preferisce agire di rimessa non disdegnando di pungere in ripartenza come accade al 24’ quando Centonze ci prova da fuori con una bella conclusione deviata in corner. I padroni di casa provano a fare la partita ma faticano a pungere dalle parti di Catelli e, così, nel segmento finale di primo tempo serve un ottimo intervento di Baietti a negare la gioia del gol a Barbero. La gara si gioca su buoni ritmi ma la sensazione è che le due squadre possano sbloccare il risultato solo con un’intuizione del singolo ed è proprio questo che accade al 44’ quando Pizzutelli si mette in proprio partendo dalla propria metà campo e con un coast to coast taglia tutta la difesa avversaria, entra in area e deposita la palla in rete superando con freddezza il portiere ospite. Un fulmine a ciel sereno in una sfida che sembrava destinata ad andare al riposo sul punteggio di 0-0.

Al rientro sul terreno di gioco le due squadre si mostrano decisamente più nervose e il match risulta molto spezzettato. In una fase molto concitata, il Bisceglie paga un eccesso di nervosismo proprio dell’autore del gol Pizzutelli che al 57’ si fa espellere dal direttore di gara lasciando i suoi in inferiorità numerica. L’episodio non scalfisce il morale dei nerazzurri che si riorganizzano chiudendo tutti gli spazi alle iniziative dei salentini. Il Bisceglie prova comunque a pungere in avanti e al 76’ Kone dà solo l’illusione ottica del gol con un tiro potentissimo sul quale Catelli non sarebbe mai arrivato. Nel finale, il Racale cerca di sfruttare la superiorità numerica e la stanchezza maggiore dei nerazzurri non riuscendo comunque a creare grossi problemi dalle parti di Baietti ad eccezione di una splendida conclusione a giro di Romano che termina sul fondo. In pieno recupero, al 94’, i salentini si procurano una nuova chance con De Donno ma il suo diagonale è sbilenco e grazia la difesa nerazzurra.

Continua, invece, il difficile momento dell’Unione Calcio Bisceglie che resta a secco di successi nel 2025 cedendo per 3-1 sul campo del Gallipoli. Mister Monopoli opta per l’esordio tra i pali dell’ultimo arrivato Troilo e così il giovane Rocchitelli si accomoda in panchina. Gli azzurri, però, pagano un altro approccio negativo alla partita e si ritrovano sotto dopo appena 27 secondi in virtù della rete di Tarantino che sfrutta l’assist di Schirosi e porta avanti i suoi. L’Unione paga lo svantaggio sul piano morale ma si riorganizza immediatamente e inizia a premere per tentare di riequilibrare la contesa. L’episodio favorevole si materializza poco dopo il ventesimo quando il direttore di gara ravvisa un tocco di mano in area giallorossa e assegna un calcio di rigore agli azzurri che Amoroso trasforma al 22’. Dopo il pareggio la partita cala leggermente di intensità e staziona nella zona mediana del campo, ne fa le spese lo spettacolo che non offre grandi occasioni per il pubblico fino al riposo. Si va così negli spogliatoi sul punteggio di 1-1.

L’avvio di ripresa sembra ricalcare la falsariga del finale di prima frazione ma al 54’ il Gallipoli trova l’episodio giusto per spezzare nuovamente l’equilibrio. Amarildo scappa in profondità costringendo Troilo all’uscita dai pali per spazzare la sfera, il rinvio del portiere biscegliese finisce sui piedi di Tarantino che non ci pensa due volte e da oltre quaranta metri mette la palla in rete facendo esplodere il pubblico del “Bianco”. Unione decisamente sfortunata nella circostanza ma il 2-1 si ripercuote sugli ospiti che faticano a costruire pericoli per riportare la gara sui binari dell’equilibrio. Con il passare dei minuti, inoltre, gli azzurri alzano il baricentro e si espongono al contropiede dei salentini che al 91’ chiudono la gara con un tiro a giro straordinario di Ramirez sul quale Troilo non può nulla. Il triplice fischio dell’arbitro sancisce il definitivo 3-1 che conferma il difficile momento del sodalizio del presidente Pedone, a secco di vittorie dal derby dello scorso 22 dicembre.

I risultati odierni restituiscono una classifica nella quale il Bisceglie sale a quota 40 agganciando al quinto posto il Canosa mentre l’Unione Calcio resta ferma a 36 punti venendo risucchiata a metà classifica. Non c’è molto tempo per recuperare per le due formazioni cittadine che torneranno in campo già giovedì 30 gennaio in occasione del turno infrasettimanale valevole per la ventisettesima giornata che propone Arboris Belli-Bisceglie e Unione Calcio-Ginosa due sfide assolutamente da non fallire per le due biscegliesi. (FOTO: EMMANUELE MASTRODONATO)

