Eccellenza: Successo e nuovo primato per il Bisceglie, Unione beffata nel finale

Pomeriggio tra luci ed ombre quello che ha visto protagoniste le due squadre nostrane impegnate nel quinto turno del campionato di Eccellenza Pugliese. Il Bisceglie non sbaglia un colpo e si impone 1-0 nell’impegno casalingo contro il Taurisano, prendendosi la vetta della classifica. L’Unione rimedia il terzo ko consecutivo nella trasferta sul campo del Brilla Campi, persa in rimonta per 2-1.

Prosegue a pieno ritmo il percorso di crescita del Bisceglie, che porta a casa una vittoria sudata rimasta in bilico fino alla fine, decisa dal penalty trasformato dal numero 10 Vito Lavopa. I nerazzurri partono forte e dopo appena cinque minuti sfiorano il vantaggio con il tiro di Lavopa apparecchiato da Sene che scheggia il palo alla destra dell’estremo difensore avversario Rollo. Altra nitida opportunità targata Bisceglie al 10′ con il colpo di testa insidioso di Di Fulvio respinto dal portiere, poi sulla ribattuta Lopez non è abbastanza reattivo nel centrare la porta. Alla mezz’ora Lavopa, quest’oggi particolarmente ispirato, colpisce la traversa direttamente da punizione con una parabola minacciosa, arriva sul pallone Cifarelli che in area di rigore subisce un fallo che vale la chance dal dischetto per i nerazzurri. Si presenta dagli undici metri Lavopa che spiazza Rollo e realizza la sua prima marcatura stagionale. Al 35′ anche gli ospiti si rendono pericolosi con l’incornata da pochi passi di Titarelli che termina a lato. Nella ripresa al quarto d’ora di gioco buon tentativo per la compagine salentina da corner, ma la girata di testa sul primo palo di Mingiano va fuori. Al 67′ dagli sviluppi di palla inattiva, Di Fulvio viene pescato sul secondo palo, ma la sua conclusione di controbalzo non centra lo specchio della porta. Nei minuti finali i padroni di casa non riescono a consolidare il vantaggio, subendo la controffensiva di una formazione capace di dar filo da torcere agli stellati, pur senza impensierire la retroguardia nerazzurra. Nel prossimo turno il gruppo guidato da mister Di Meo, che ha approfittato del mezzo passo falso del Taranto balzando in testa al girone a quota 14 punti, sarà chiamato a dare continuità all’ottimo stato di forma nella sfida esterna di Racale.

La trasferta di Campi Salentina va in archivio con un epilogo amaro per l’Unione Calcio, che si arrende in rimonta nel finale di gara. Gli azzurri approcciano positivamente il match, aprendo le marcature al 10′ grazie all’autogol di Giglio. La squadra allenata da mister Rumma riesce a difendere il vantaggio anche nella ripresa, fino al 79′ quando i padroni di casa pareggiano i conti con la rete di Marti, abile nello sfruttare una ribattuta. Al 90′ dagli sviluppi di calcio piazzato la conclusione dalla distanza di Calò sorprende Lullo, regalando i tre punti ai salentini. L’Unione ora resta inchiodato a 4 punti, in attesa del prossimo match casalingo contro l’Ugento.

CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNATI

FOTO DI EMMANUELE MASTRODONATO