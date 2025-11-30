Eccellenza: Bisceglie vince e tiene la vetta, l’Unione Calcio stoppa il Brindisi

La diciasettesima giornata di Eccellenza Pugliese regala grandi soddisfazioni alle due compagini nostrane. Il Bisceglie batte 1-0 il Toma Maglie e consolida il primato in graduatoria. L’Unione frena la corsa del Brindisi ottenendo un prezioso 0-0.

Sale a cinque il filotto di successi in campionato del Bisceglie, che supera di misura il Toma Maglie con la rete decisiva di Citro. Partenza sprint dei nerazzurri, che vanno vicinissimi al gol già al 6′ con la traversa colpita prima dal colpo di testa di Taccogna su palla inattiva, poi sulla ribattuta altro legno centrato da capitan Di Fulvio. Al quarto d’ora di gioco buon guizzo di Lavopa dal limite dell’area, ma la sua conclusione si spegne alta. Al 23′ primo squillo ospite con la gran botta provata da Duarte che termina di poco a lato. Nuova opportunità nel finale della prima frazione con il corner battuto da Lavopa a cercare Lopez, che anticipa l’avversario ma non centra la porta. Subito dopo diagonale affilata dalla destra di Maffei, alla sua prima da titolare in nerazzurro, che finisce fuori. Nella seconda frazione ghiotta opportunità capitata a Sene, che sciupa da pochi passi trovando la respinta di piedi del portiere giallorosso Catelli. Il Bisceglie continua ad accumulare palle gol e all’ora di gioco buon inserimento di Sene che serve centralmente Citro, ma l’ex Bari si divora il vantaggio a porta sguarnita. Al 65′ il forcing premia i nerazzurri che sbloccano il match in modo abbastanza rocambolesco: prima Sene supera il portiere ma da posizione defilata centra il legno, sulla ribattuta la conclusione dalla distanza di Citro trova una deviazione e si insacca in porta. Tre minuti più tardi gli stellati si complicano la vita con lo svarione di Martino che permette a Diaz di involarsi verso la porta e, nel tentativo di compiere un salvataggio, Baietti tocca il pallone fuori dall’atea piccola rimediando un’inevitabile espulsione. Sulla conseguente punizione ravvicinata, lo stesso Diaz calcia alto sopra la traversa. Nonostante l’inferiorità numerica i padroni di casa non si perdono d’animo ed impensieriscono Catelli con il velenoso mancino a giro di Sene. All’84’ si ristabilisce la parità nel contro degli uomini campo con il doppio giallo rifilato a Galvez. Il Bisceglie mantiene il minimo vantaggio fino alla fine e conquista altri tre punti di vitale importanza, che permettono di allungare il divario dalle inseguitrici e restare in vetta alla classifica con 40 punti all’attivo. Nel prossimo turno il collettivo guidato da mister Di Meo farà visita al Canosa in uno scontro diretto dall’elevata posta in palio.

L’Unione Calcio Bisceglie si conferma un avversario ostico anche per le squadre più attrezzate del campionato, come dimostra il pareggio esterno strappato sul campo della seconda forza del girone. Il match andato in scena al “Fanuzzi” di Brindisi viene approcciato bene dai padroni di casa, che al 7′ si rendono pericolosi con l’inserimento di Melillo che di testa non inquadra la porta difesa da Lullo. Gli azzurri riescono a prendere le misure non concedendo ulteriori occasioni a Saraniti e compagni. Al 41′ Bonicelli sfiora il vantaggio con un tiro al volo su sponda di Bocchino. Nella ripresa gli uomini allenati da mister Rumma gestiscono il risultato senza esporsi a troppi rischi fino al 74′, quando dagli sviluppi di corner Ferrari colpisce di testa trovando la risposta prodigiosa di Lullo. All’82’ brivido per gli ospiti, ma il potente mancino di Bernaola non impensierisce l’estremo difensore azzurro. La sfida si conclude con un pareggio a reti bianche che certifica l’ottimo stato di forma dell’Unione, autore dell’ennesima prova di spessore. Ora i biscegliesi restano quinti in classifica a quota 27 punti in coabitazione con l’Atletico Racale, in attesa del prossimo impegno casalingo contro il Polimnia.

FOTO DI EMMANUELE MASTRODONATO