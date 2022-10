Eccellenza: solo un pari per il Bisceglie, Unione sconfitta di misura / CLASSIFICHE

Pomeriggio avaro di soddisfazioni per Bisceglie ed Unione Calcio che nei match validi per la quarta giornata del campionato di Eccellenza raccolgono complessivamente un punto.

Si ferma a tre la striscia di vittorie consecutive dei nerazzurri di mister Cinque che al “Ventura” non riescono a sfondare il muro innalzato dal Foggia Incedit impattando a reti bianche. Di Rito e compagni pagano probabilmente l’impegno infrasettimanale di coppa ma a causa di questo pareggio devono abbandonare la vetta della classifica scendendo a due punti di distacco dal Manfredonia, vittorioso per 1-2 nel derby sul campo del San Marco e sempre a punteggio pieno a quota 12.

Va peggio all’Unione Calcio, sconfitta per 1-0 sul campo del San Severo in virtù della rete siglata da Cannarozzi nel finale della prima frazione. Gli azzurri provano a reagire nella ripresa ma non trovano il pertugio giusto per agguantare quantomeno il pareggio e nel finale restano in dieci uomini in virtù dell’espulsione comminata a Stella in pieno recupero. Lo stop odierno inchioda i ragazzi di mister Rumma a quota 4 punti in classifica in coabitazione con Canosa e Real Siti.

Nel prossimo turno, in programma domenica 16 ottobre, il Bisceglie sarà di scena in trasferta sul terreno di gioco dell’Orta Nova, oggi vittorioso per 4-0 contro la Vigor Trani mentre l’Unione Calcio ospiterà tra le mura amiche il San Marco. (FOTO: PAGINA UFFICIALE A.S. BISCEGLIE CALCIO 1913)

CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA DI ECCELLENZA