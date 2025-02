Eccellenza: snodi importanti per Bisceglie ed Unione Calcio

Non c’è tempo di rifiatare dopo le stanchezze del turno infrasettimanale per Bisceglie ed Unione Calcio, impegnate rispettivamente contro Foggia Incedit e Nuova Spinazzola, nei match validi per la ventottesima giornata di Eccellenza Pugliese.

Vietato sbagliare per il Bisceglie Calcio, chiamato ad affrontare il Foggia Incedit domenica alle 15 allo “Scirea” di Bitritto, con l’obiettivo di raggiungere la zona playoff al più presto. I nerazzurri stanno vivendo un buon periodo di forma e sono reduci da ben sei risultati utili consecutivi. Gli avversari sono distanti cinque lunghezze dalla compagine biscegliese, in una classifica che si presenta davvero molto corta nella parte centrale. All’andata gli stellati hanno rimediato una sconfitta ed è per questo che il prossimo incontro rappresenta un importante occasione di riscatto per la squadra allenata da mister Di Meo. Il match sarà diretto dall’arbitro Emanuele Mongelli della sezione di Lecce, coadiuvato da Oussou Olivier Junior di Casarano e Luca Bernardi di Molfetta.

Dopo aver ritrovato una vittoria che mancava da oltre un mese, l’Unione Calcio cerca continuità nella trasferta di Spinazzola in programma domenica alle 15. I padroni di casa, attualmente tredicesimi in graduatoria, possono contare su una solida difesa ma di contro gli azzurri detengono il terzo miglior attacco, anche grazie al contributo del miglior marcatore del girone Amoroso. Inoltre la squadra guidata da mister Monopoli può godere di un buon ruolino di marcia complessivo in trasferta e perciò possiede tutte le carte in regola per migliorare il pareggio ottenuto all’andata. La sfida sarà arbitrata da Daniele Consales di Foggia, affiancato da Antonio Pio Casaluce e Samuele Calamo della sezione di Brindisi.

FOTO DI EMMANUELE MASTRODONATO