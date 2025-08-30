Eccellenza: si apre il sipario sulla stagione, il Bisceglie riceve il Foggia Incedit

Si alza il sipario sulla stagione 2025/26 del campionato di Eccellenza che apre i battenti con la giornata inaugurale, in programma domani pomeriggio, 31 agosto, con il Bisceglie Calcio in campo visto lo stop forzato al quale è costretta l’Unione Calcio Bisceglie.

Gli azzurri, infatti, in virtù del tardivo inserimento nell’organico delle partecipanti al torneo del Taranto recupereranno la prima giornata il prossimo 18 settembre e, dunque, spetterà al Bisceglie Calcio l’onere di aprire al meglio la stagione per le compagini cittadine.

I nerazzurri, desiderosi di recitare un ruolo da protagonisti nonostante le numerose insidie che presenta l’Eccellenza pugliese 2025/26, inaugurano il torneo ospitando al “Ventura” l’ostico Foggia Incedit con calcio d’inizio fissato alle ore 15.30. I dauni si presentano ai nastri di partenza con l’obiettivo consueto di raggiungere la salvezza e di dare del filo da torcere a tutti gli avversari. Le difficoltà che presentano le sfide contro i foggiani sono ben note agli uomini di mister Di Meo, che nella scorsa stagione non sono riusciti a prevalere né all’andata né al ritorno raccogliendo un solo punto e non siglando alcuna rete nelle sfide dirette contro il Foggia Incedit. L’imperativo in casa Bisceglie, però, è di invertire il trend dell’ultima stagione al fine di poter partire con il piede giusto in un campionato che si presenta ancora più complesso di quello dello scorso anno e con un margine di errore minimo viste le tante pretendenti al salto di categoria come il Canosa, il Brindisi e il Taranto. I nerazzurri arrivano al match consapevoli delle buone indicazioni ricevute nel corso della preparazione estiva e delle amichevoli, l’ultima delle quale disputatasi in settimana contro il Corato e terminata 2-0 in favore dei biscegliesi, e con un innesto in più in rosa, quello del giovanissimo centrocampista Marco Cifarelli, classe 2007, che va ad arricchire il reparto under.

La gara inaugurale del torneo tra Bisceglie e Foggia Incedit sarà diretta da una terna arbitrale tutta barese composta dall’arbitro Marco Saverio Racanelli coadiuvato dagli assistenti Vito Innamorato e Francesco Tullo.