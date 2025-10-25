Eccellenza: sfida al vertice per il Bisceglie contro il Taranto, Unione Calcio impegnata a Massafra

Undicesimo appuntamento stagionale per Bisceglie e Unione Calcio nel campionato di Eccellenza pugliese. Le formazioni nostrane sono attese da due match quasi agli antipodi: nella domenica calcistica, i nerazzurri ospitano al “Ventura” alle 17:00 il Taranto, in uno scontro diretto per i piani alti della graduatoria; mentre Bufi e soci saranno ospiti dei giallorossi del Massafra alle 14:30, in un match fra pari grado del centro gruppo.

È un match fondamentale quello del weekend per gli uomini di Di Meo, che sfidano una delle più accreditate rivali per la testa del campionato. I nerazzurri non arrivano però alla partita contro i rossoblù nella forma migliore, visti i due pareggi negli ultimi due turni nel derby con l’Unione Calcio e in casa della Nuova Spinazzola, ma la formazione biscegliese è chiamata ad una reazione se vuole consolidare la sua posizione nel gruppo di testa, magari facendo leva sul fattore campo in un match così delicato. A dire il vero neanche gli jonici arrivano al big match di domenica in grande forma: negli ultimi due turni sono arrivati una sconfitta sul campo dell’Atletico Acquaviva e un pareggio in casa con il Toma Maglie per la formazione allenata da mister Danucci, fattore che rende ancor più teso il clima attorno a questo incontro, in cui chiunque dovesse inciampare accuserebbe il colpo.

L’Unione Calcio, invece, dal suo momento di difficoltà ci è uscita con grande carattere e grande personalità: gli azzurri hanno conquistato quattro punti in due impegni proibitivi sulla carta contro Canosa e Bisceglie e adesso vanno alla volta di Massafra in cerca di una continuità che invece è mancata in questo avvio per Saani e compagni. L’occasione è ghiotta per i ragazzi di mister Rumma, che seppur giocheranno in trasferta allo stadio Italia contro una formazione che occupa le stesse latitudini della classifica, trovano la dei padroni di casa nel loro peggior momento di forma stagionale: quattro k.o. nelle ultime cinque uscite, in cui i giallorossi hanno concesso addirittura quattordici gol, un dato incoraggiante per gli attaccanti ospiti.

FOTO DI EMMANUELE MASTRODONATO