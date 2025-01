Eccellenza: scontro diretto play off per il Bisceglie, Unione Calcio a Gallipoli per il riscatto

Va in scena il 26° turno del campionato di Eccellenza pugliese a girone unico, in cui le formazioni nostrane saranno impegnate in una domenica pomeriggio che mette in palio punti pesanti per l’obiettivo play off di nerazzurri e azzurri.

Il Bisceglie alle 15:00 sarà impegnato in casa, metaforicamente parlando essendo il match di scena al “Sante Diomede” di Bari-San Paolo, contro l’Atletico Racale; mentre l’Unione Calcio fa tappa a Gallipoli allo stesso orario.

I nerazzurri hanno cominciato il 2025 con una forma invidiabile che ha fruttato loro 10 punti nelle ultime quattro giornate, che hanno rimesso la formazione allenata da mister Pino Di Meo in piena corsa per l’obiettivo play off, adesso distante solo tre lunghezze, e sulla cui strada si frappone l’Atletico Racale; dietro ai biscegliesi di un punto, ma con una partita in meno, fattore che rende questo un vero e proprio scontro diretto per le zone calde della classifica.

Momento opposto invece in casa azzurra, con l’Unione Calcio che ha raccolto solo tre punti nelle ultime quattro giornate e non ha ancora vinto nell’anno nuovo; subendo un rallentamento sensibile in classifica e perdendo una zona play-off che è stata salda nelle mani degli uomini di Monopoli per questi due terzi di campionato. I biscegliesi saranno dunque di scena a Gallipoli per un match difficile contro una formazione in netta ripresa, visti i sette punti conquistati negli ultimi tre turni e la risalita dai bassifondi della classifica, ma match che gli azzurri dovranno vincere per ribaltare un momento difficile e rilanciarsi in classifica.

FOTO DI EMMANUELE MASTRODONATO