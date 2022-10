Eccellenza: scontro al vertice al “Ventura” per il Bisceglie, Unione impegnata sul campo del Mola

Continua senza sosta il campionato di Eccellenza per Bisceglie ed Unione Calcio Bisceglie, impegnate questa domenica nei match, dall’altissimo coefficiente di difficoltà, valevoli per il sesto turno del torneo.

Fari puntati sul “Ventura” dove alle ore 15.30 va in scena il big match di giornata, lo scontro al vertice tra i nerazzurri e la capolista Manfredonia. Dimenticare la gara di giovedì e smaltire la delusione dell’eliminazione in Coppa Italia per mano del Mola è l’obiettivo primario del Bisceglie, atteso dal primo snodo veramente importante della stagione e ormai costretto ad incanalare tutte le energie sul campionato. Ci si aspetta una partita molto tesa e tirata con gli ospiti che, già in vantaggio di due lunghezze, in caso di successo potrebbero costruire un gap già cospicuo sulle dirette concorrenti nonostante il torneo sia ancora nella sua fase embrionale. I numeri testimoniano i meriti delle due squadre che si approcciano a questo scontro diretto con i migliori attacchi della competizione, entrambe a quota 14 reti, e un ruolino di marcia ancora senza sconfitte. Impressionante anche la statistica relativa alle reti subite soprattutto quella dei nerazzurri, i quali dopo quattrocentocinquanta minuti di gioco segnano ancora zero gol al passivo. Mister Cinque, archiviata la sfortunata parentesi della Coppa Italia, ha immediatamente cominciato a preparare l’impegno e visti i numerosi incontri ravvicinati non è da escludersi qualche cambiamento nell’undici di partenza. Stesso discorso vale per i foggiani, forti di una rosa davvero completa in ogni reparto, anch’essi reduci dalla gara infrasettimanale di coppa contro il San Severo. L’unica certezza è che entrambe le compagini scenderanno in campo con la migliore formazione possibile per darsi battaglia dinanzi ad una cornice di pubblico che si preannuncia cospicua.

Contemporaneamente l’Unione Calcio Bisceglie scende in campo contro il Mola, sul neutro di Capurso, per dare continuità alla rotonda vittoria sul San Marco dello scorso fine settimana. Un esame probante per gli azzurri del tecnico Rumma contro un avversario molto ostico, come dimostrato dal doppio confronto con il Bisceglie, che ha conquistato sin qui 9 punti, due in più dei biscegliesi. I ragazzi del presidente Pedone, nel rotondo successo di domenica scorsa, hanno finalmente dimostrato le potenzialità inespresse nelle prime giornate mantenendo un livello di concentrazione altissimo per tutto l’arco dei novanta minuti. Occorrerà inevitabilmente riproporre lo stesso tipo di attenzione anche in questa partita per cercare di tornare da questa trasferta in terra barese con un risultato positivo. È importante sottolineare, però, l’intenso lavoro sul mercato operato dalla società biscegliese nelle ultime ore con il ritorno ufficiale in maglia azzurra del giovane Brandon Goffredo al quale hanno fatto da contraltare le cessioni dei giovanissimi Carella e Vannelli. L’attenzione al calciomercato è un ulteriore dimostrazione della volontà del sodalizio azzurro di non voler lasciare nulla di intentato per ben figurare da qui alla fine del torneo.

Per il big match del “Ventura” è stato designato l’arbitro barese Andrea Cianci che sarà coadiuvato dagli assistenti barlettani Giuseppe Dellaquila e Roberto Nero mentre per la sfida tra Mola e Capurso la scelta è ricaduta sull’arbitro Michele De Pinto della sezione di Bari e sugli assistenti Gabriele Sindaco e Andrea Maizzi, entrambi provenienti da Lecce. (FOTO: MARCELLO PAPAGNI)