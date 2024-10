Eccellenza: sconfitte di misura per Bisceglie ed Unione Calcio / CLASSIFICA

Turno infrasettimanale amaro per le compagini biscegliesi impegnate nell’undicesima giornata di Eccellenza Pugliese in due sfide decisamente ostiche. Il Bisceglie combatte fino alla fine ma cade 0-1 contro la capolista Barletta. Stesso risultato anche per l’Unione Calcio sul campo del Canosa.

Il Bisceglie Calcio rimedia la terza sconfitta su altrettanti scontri diretti contro il Barletta. La proibitiva sfida, andata in scena a porte chiuse allo stadio “Diomede” del quartiere San Paolo di Bari, è terminata con qualche rimpianto per la compagine stellata. I biancorossi partono forte ed al minuto 8 colpiscono la traversa con la gran botta di Strambelli che sbatte sul legno. Al 23′ il risultato viene sbloccato dal classe 2006 del Barletta, Luca Belladonna, che segna il primo gol in maglia biancorossa, con un tap-in da calcio di punizione battuto da Strambelli che ha attraversato tutta l’area di rigore dopo una serie di deviazioni. Cinque minuti dopo i nerazzurri provano a reagire con l’attaccante Palazzo, che si fa respingere il tiro dal portiere avversario Staropoli. Non sono mancate le polemiche arbitrali, con il Bisceglie che ha reclamato un calcio di rigore prima al minuto 20 per un presunto fallo ai danni di Palazzo e poi al 72′ su Carullo. Un’altra scelta arbitrale della direttrice di gara Montrone è il rosso diretto ai danni di Aceto per un fallo a martello su Parisi, che costringe il Bisceglie a restare in dieci uomini per oltre mezz’ora di gioco. Nonostante l’inferiorità numerica, la squadra allenata da Loseto prova a rimettere in piedi il match, ma deve scontrarsi contro uno Staropoli in stato di grazia. In pieno recupero, dopo il palo colpito da Latorre, l’estremo difensore del Barletta compie un triplo miracolo e salva la sua squadra dalla beffa finale. Un minuto dopo Staropoli, oggi chiamato agli straordinari, si supera ancora sul colpo di testa di Stefanini da corner. La reazione d’orgoglio nell’ultima mezz’ora non basta al Biscgelie, ora quindicesimo in classifica, chiamato a riscattarsi nel prossimo match di campionato previsto domenica 27 alle ore 15:30 sul campo della Nuova Spinazzola.

Terzo stop in campionato per l’Unione Calcio contro un Canosa capace di conquistare la sua quinta vittoria consecutiva. I padroni casa sbloccano il match al 23′ con la rete del difensore Gomes in girata sfruttando una mischia su calcio di punizione. I rossoblu sfiorano il raddoppio un quarto d’ora dopo con una buona incursione di Lamacchia che calcia di poco a lato della porta difesa da Lullo. Anche nella ripresa è il Canosa a creare le occasioni più importanti, prima al 61′ con Barrasso servito da una sponda di testa di Lamacchia e poi al 68′ con il tiro a botta sicura di Menezes. In entrambi i casi però il portiere dell’Unione riesce a farsi trovare pronto, lasciando il match in bilico fino alla fine. Proprio negli ultimi minuti gli azzurri riescono a collezionare un paio di ghiotte chance da gol. Al 79′ vanno vicino al pari con Ngom, che non riesce a sfruttare l’indecisione del portiere avversario ex Bisceglie Tarolli, il quale al 92′ neutralizza in tuffo il colpo di testa di Di Fulvio su cross di Ngom. La squadra guidata da Monopoli resta ferma a quota 16 punti ed ora ospiterà al “Di Liddo” il Manduria nel prossimo turno di Eccellenza.

FOTO DI EMMANUELE MASTRODONATO