Eccellenza: rimonta Unione nel segno di Amoroso, Bisceglie sconfitto dal Polimnia / CLASSIFICA

Si conclude con il bilancio complessivo di un punto la quattordicesima giornata del campionato di Eccellenza, disputatasi oggi pomeriggio, dalle portacolori cittadine che rimediano un pareggio ed una sconfitta al termine dei rispettivi ed ostici impegni contro Novoli e Polimnia.

Scoppiettante pareggio casalingo per l’Unione Calcio di mister Monopoli, scesa in campo alle 14.30 contro il Novoli, appaiato in classifica a Bufi e compagni alla vigilia della sfida. La gara del “Di Liddo” si rivela intensa e spettacolare fin dalle prime battute con gli ospiti bravissimi ad entrare subito in partita e a portarsi in vantaggio già al 5’ con Diaz, abile a beffare la difesa azzurra sugli sviluppi di un corner battuto da Garnica. Il primo segmento dell’incontro è totalmente favorevole ai salentini che sfiorano il raddoppio già tre giri di lancette più tardi ancora con Diaz; l’attaccante ospite approfitta di un errore di Farinola per presentarsi davanti al giovane Rocchitelli ma il suo pallonetto è impreciso e grazia l’Unione. Diaz, però, è scatenato e al 22’ si fa perdonare siglando lo 0-2 sfruttando un’altra disattenzione della retroguardia di casa, in particolare di capitan Bufi, per firmare la doppietta personale. Il secondo schiaffo subito scuote finalmente gli azzurri che sono bravi a rientrare immediatamente in partita grazie al solito guizzo di Amoroso, il quale al 25’ dimezza lo svantaggio girando in rete il perfetto cross di Ziani. La reazione dell’Unione cambia il volto della partita che si vivacizza ulteriormente allo scadere della prima frazione con le due grandissime occasioni capitate nello spazio di trenta secondi sui piedi di Garnica da una parte e Suriano dall’altra, entrambi fermati dagli strepitosi interventi di Rocchitelli e Colazo. Si torna dunque negli spogliatoi con gli ospiti avanti di misura.

L’avvio di ripresa vede il Novoli attento a non lasciare spazi alle iniziative dei padroni di casa e desideroso soltanto di difendere il prezioso vantaggio. Ne fa le spese lo spettacolo che offre decisamente meno emozioni dei primi quarantacinque minuti. L’episodio chiave del match parrebbe arrivare al 71’ quando Quarta sembra dare il colpo di grazia alle velleità di rimonta biscegliesi facendosi espellere dal direttore di gara. Nonostante ciò, l’Unione getta il cuore oltre l’ostacolo e si riversa in avanti a caccia del pareggio. Quando tutto sembra perduto, però, ci pensa Amoroso a riagguantare il risultato con un altro colpo di testa vincente su assist di Farinola nel cuore dei minuti recupero. Il clamoroso 2-2 dà ancor più forza ai biscegliesi che nell’ultimissima chance della partita reclamano un calcio di rigore per un atterramento ai danni di Ngom non ravvisato dall’arbitro tra le vibranti proteste di tutto il team di casa. Finisce quindi 2-2 una partita emozionante nella quale i biscegliesi hanno mostrato una volta di più grande carattere nonostante le avversità dovute all’inferiorità numerica.

Ennesima sconfitta esterna per il Bisceglie Calcio che cade per 2-0 sul neutro del “Caduti di Superga” di Mola di Bari, domicilio della vicecapolista Polimnia, confermando il cattivo trend lontano da casa. I nerazzurri orfani dello squalificato Di Fulvio nel pacchetto arretrato soffrono le iniziative dei baresi nel primo segmento di partita nel quale Zaccaria e Santos Falciano si fanno vedere dalle parti di Baietti. Dopo un velleitario tentativo di Pedrini, il meritato vantaggio dei padroni di casa arriva al 14’ grazie all’invenzione di Manzari, bravo a premiare l’inserimento di Santos Falciano che anticipa l’uscita di Baietti e lo supera per l’1-0. Il Bisceglie prova a riorganizzarsi ma nella parte finale del primo tempo non riesce a creare troppi problemi dalle parti di Rizopoulos e all’intervallo si va al riposo sul punteggio di 1-0. I nerazzurri, invece, sembrano molto più ispirati nel corso della ripresa sebbene al 66’ una punizione di Manzari faccia correre qualche brivido sulla schiena di Baietti sfiorando l’incrocio. Gli ospiti, però, continuano ad attaccare e al 76’ la gran botta dalla distanza di Aceto costringe Rizopoulos ad un difficile intervento in corner. Nel finale il Bisceglie cerca ancora la rete del pari ma inevitabilmente si espone al contropiede del Polimnia che a tempo scaduto, al 95’, beneficia di un autogol di Carullo per arrotondare il risultato e portarsi a casa i tre punti.

Alla luce dei risultati odierni la classifica vede ora l’Unione Calcio all’ottavo posto a quota 21 punti in coabitazione con Manduria e Novoli, a sole due lunghezze dalla zona playoff. Più complessa la situazione del Bisceglie sempre fermo a 15 punti e invischiato nel discorso playout. Nel prossimo turno, in programma domenica 17 novembre, l’Unione sarà ospite del fanalino di coda Arboris Belli, sconfitto quest’oggi dal Ginosa per 3-1, mentre il Bisceglie cercherà il riscatto ricevendo la visita dell’Atletico Acquaviva, reduce dal pirotecnico 2-2 casalingo contro il Racale. (FOTO: UFFICIO STAMPA A.S. BISCEGLIE CALCIO 1913)

