Eccellenza: quinta giornata ricca di insidie per Bisceglie e Unione Calcio

Prosegue a spron battuto il campionato di Eccellenza che domani offre in calendario la quinta giornata. Una domenica importante per Bisceglie ed Unione Calcio decise a conquistare i tre punti in due sfide insidiose contro Taurisano e Brilla Campi.

Aprono il programma gli azzurri di mister Rumma che, reduci dalla sconfitta contro il Taranto di giovedì nel recupero della prima giornata, vanno a caccia del riscatto nell’ostico match sul campo del Brilla Campi con calcio d’inizio fissato alle ore 15.30. Una partita che si prospetta complessa per l’Unione Calcio contro un avversario fin qui capace di raccogliere ben 7 punti. I salentini, infatti, hanno perso solo alla seconda giornata in trasferta contro il Racale e nei restanti match hanno conquistato due vittorie contro Taurisano e Gallipoli riuscendo anche a strappare un punto al quotato Brindisi. Sul fronte opposto Farinola e compagni puntano a fare bottino pieno per agganciare i rivali di giornata in classifica e riscattare le due battute d’arresto consecutive raccolte in una settimana contro Bitonto e Taranto. La sfida tra Brilla Campi e Unione Calcio sarà diretta da una terna arbitrale tutta brindisina composta dall’arbitro Marco Lombardo coadiuvato dagli assistenti Rocco Epicoco e Luca Messa.

Punta invece al successo per proseguire il perfetto avvio di stagione il Bisceglie, impegnato alle ore 17 al “Ventura” contro il neopromosso Taurisano nel più classico dei testacoda. La gara, infatti, mette di fronte due compagini reduci da un inizio di campionato completamente opposto con i nerazzurri capaci di cogliere quattro vittorie consecutive e i leccesi ancora fermi a 0 punti con quattro sconfitte in altrettanti incontri disputati. Il pronostico appare dunque scontato ma l’errore più grande per gli uomini di mister Di Meo sarebbe quello di sottovalutare l’impegno, una leggerezza da non commettere per non compromettere la propria posizione al vertice della classifica. A dispetto dei risultati ottenuti, infatti, il Taurisano ha mostrato una buona capacità soprattutto in fase offensiva alla quale i nerazzurri dovranno prestare molta attenzione. L’arbitro designato per l’incontro è Daniele Consales della sezione di Foggia coadiuvato dagli assistenti Fernando Personè di Lecce e Olivier Junior Oussou di Casarano. (FOTO: MARCELLO PAPAGNI)