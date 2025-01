Eccellenza: Bisceglie si impone sul Corato, Unione Calcio raggiunta nel finale / CLASSIFICA

Vittoria di misura per il Bisceglie e beffardo pareggio per l’Unione Calcio Bisceglie. Si può riassumere così la domenica calcistica delle portacolori cittadine impegnate nel campionato di Eccellenza, scese in campo quest’oggi nei match valevoli per la venticinquesima giornata del torneo.

La rete di Latorre al 25’ decide la sfida tra Corato e Bisceglie con i nerazzurri che espugnano il “Coppi” di Ruvo cogliendo il secondo successo consecutivo. Gli ospiti si presentano con il tandem offensivo composto da Manzari e Latorre e la scelta si rivela vincente infatti, dopo una prima fase di studio, proprio l’attaccante uruguaiano porta in vantaggio i suoi sfruttando al meglio l’assist di Ciurlo. La gara si incanala così in favore dei biscegliesi che, però, al 33’ perdono per infortunio capitan Stefanini rimpiazzato dal giovane Cutrignelli. Nella fase finale del primo tempo, comunque, i nerazzurri amministrano con personalità il vantaggio e a metà partita si va al riposo con il Bisceglie avanti di misura. Nella ripresa il copione della gara non cambia con gli ospiti che decidono di controllare il gol di vantaggio difendendo con ordine le rare iniziative dei neroverdi. Il Corato prova a reagire attingendo dalla panchina con un triplo cambio poco prima dell’ora di gioco ma la situazione non cambia fino al termine con Baietti e la retroguardia nerazzurra mai realmente impensieriti dagli attaccanti neroverdi. Finisce, dunque, 0-1 per il Bisceglie che coglie il quarto risultato utile consecutivo, restando imbattuto da inizio anno, e risale ulteriormente in classifica.

Al termine di una gara combattuta e ricca di colpi di scena e capovolgimenti di fronte Unione Calcio Bisceglie e Bitonto si dividono la posta in palio impattando per 2-2. Grande rammarico per gli azzurri che ribaltano l’iniziale svantaggio ma si fanno raggiungere nel finale a causa di una grossa ingenuità. È il terzo 2-2 in quattro gare per i ragazzi di mister Monopoli che in questo primo segmento di 2025 hanno già subito nove reti. Gli ospiti approcciano meglio la contesa e all’11 si portano avanti con la conclusione vincente di Lavoratti. La reazione dei biscegliesi, però, non tarda ad arrivare e al 24’ l’Unione trova l’episodio giusto per riequilibrare la sfida con l’arbitro che assegna un calcio di rigore trasformato da Amoroso. L’inerzia pende dalla parte degli azzurri che, però, non riescono a sfondare il muro difensivo dei baresi e all’intervallo le due squadre vanno negli spogliatoi sul punteggio di 1-1. L’inizio della ripresa è ottimo per i padroni di casa che alla prima occasione utile ribaltano la sfida grazie alla doppietta di Amoroso che al 46’ sigla il 2-1 confermandosi capocannoniere del torneo. Il Bitonto appare in difficoltà dopo la rimonta subita ma l’Unione non riesce ad assestare il colpo vincente per chiudere la partita e all’81 un clamoroso errore di Saani, che sbaglia un retropassaggio, spiana la strada a Demichele che si invola verso la porta azzurra e segna la rete del definitivo 2-2. Nel finale, infatti, nessuna delle due squadre riesce ad impensierire gli avversari e così il triplice fischio sancisce un pareggio che serve a poco ad entrambe le formazioni per i rispettivi obiettivi.

In virtù dei risultati odierni i nerazzurri operano il sorpasso in classifica nei confronti degli azzurri salendo al sesto posto a quota 37 punti. I ragazzi di mister Monopoli invece guadagnano un solo punto attestandosi a 36 punti in coabitazione con il Racale. Nel prossimo turno, in programma domenica 26 gennaio, il Bisceglie ospiterà il Racale mentre l’Unione Calcio sarà di scena sul terreno di gioco del Gallipoli. (Foto: Marcello Papagni)

