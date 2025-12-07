Eccellenza: primo stop stagionale del Bisceglie, l’Unione cala il tris

La diciottesima giornata del campionato di Eccellenza Pugliese si chiude con il ko del Bisceglie per 3-1 nello scontro diretto sul campo del Canosa, mentre l’Unione si impone con un rotondo 3-0 contro il Polimnia.

Pomeriggio storto per il Bisceglie, che cade per la prima volta in questa stagione e vede sfumare la chance di allungare in classifica, non approfittando del pareggio tra Taranto e Brindisi. Al “San Sabino” di Canosa, dinnanzi ad una cornice di pubblico delle grandi occasioni, il collettivo guidato da mister Di Meo stecca rimediando una sconfitta dall’elevato peso specifico. All’11’ prima opportunità per i nerazzurri con la sponda di Sene per Lopez, che prova il tiro a giro ma trova la risposta puntuale dell’estremo difensore avversario Massari. Al 18′ Strambelli si inventa un gran gol con una parabola imprevedibile da posizione defilata, a metà tra un tiro e un cross, che sorprende Centonze e porta in vantaggio il Canosa. Il Bisceglie prova a scuotersi ed al 33′ sfiora il pari sull’asse Lopez-Sene, ma il francese da pochi passi non centra il bersaglio. Un minuto dopo dagli sviluppi di corner l’ottimo stacco di Di Fulvio viene respinto da Massari, sulla ribattuta Lopez arriva per primo sul pallone subendo fallo da rigore ma la sua posizione è irregolare. Nella ripresa gli stellati non reagiscono allo svantaggio ed al 66′ nuova sortita offensiva dei padroni di casa con il subentrato Belladonna che dal limite dell’area calcia verso l’esterno della rete. È solo il presagio del raddoppio rossoblù, che si realizza al 68′ con il mancino affilato di Lamacchia che si insacca in buca d’angolo. Al 72′ si accende ancora il solito Strambelli con una conclusione avvelenata dalla distanza che termina di poco a lato. All’85’ il Canosa dilaga dagli sviluppi di una punizione con un rimpallo, il cui ultimo tocco è di Iagulli, che inganna Centonze e finisce in rete. Appena due minuti dopo Amoroso accorcia le distanze con un colpo di testa vincente apparecchiato dal corner battuto da Lavopa. I verdetti dell’ultimo turno nei due incroci d’alta classifica, accorciano ulteriormente la graduatoria con ben quattro squadre in altrettanti punti e il Bisceglie che comanda a quota 40 tallonato da Brindisi, Taranto e Canosa. Nel prossimo turno vietato sbagliare per i nerazzurri, attesi dal match casalingo contro l’Atletico Acquaviva. Intanto giovedì è tempo del secondo atto della semifinale di Coppa contro l’Unione, dopo l’1-1 maturato all’andata.

Settimo successo nelle ultime nove uscite in campionato per l’Unione Calcio Bisceglie, che chiude la pratica Polimnia in appena un tempo. Dopo meno di cento secondi gli azzurri sbloccano il match con il rigore trasformato da Zinetti, implacabile dagli undici metri. Proprio mentre gli ospiti si stavano affacciando ripetutamente verso la metacampo avversaria, l’Unione raddoppia con Ramos che sfrutta una mischia dagli sviluppi di corner per firmare il suo quinto centro in campionato. Al 42′ doppietta personale per Zinetti con una conclusione dalla distanza di pregevole fattura che si insacca in porta, anche grazie alla complicità del portiere avversario De Giosa. Nella ripresa il gruppo allenato da mister Rumma gestisce il largo vantaggio senza affanni, andando vicino al poker nel finale con Bonicelli. L’incontro va in archivio con un’ importante vittoria che permette agli azzurri di salire al quinto posto in solitaria, in attesa del derby di Coppa in programma giovedì prossimo.

FOTO DI EMMANUELE MASTRODONATO