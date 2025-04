Eccellenza: prezioso successo per il Bisceglie, l’Unione pareggia in trasferta / CLASSIFICA

Il penultimo turno di Eccellenza Pugliese va in archivio con la vittoria casalinga del Bisceglie per 3-1 nella sentita sfida contro il Molfetta, che consente ai nerazzurri di consolidare il piazzamento ai playoff, ed il pareggio a reti inviolate dell’Unione Calcio sul campo del Foggia Incedit.

Tre punti di fondamentale importanza in ottica qualificazione ai playoff, quelli raccolti dalla squadra allenata da mister Di Meo, che riesce a far valere il fattore campo contro un insidioso Molfetta, capace di vendere cara la pelle, nonostante una situazione di classifica ormai compromessa. I padroni di casa passano in vantaggio al 13′ con l’ottimo diagonale di Pedrini su assist di Salvador. I nerazzurri poi subiscono il forcing avversario, che porta al momentaneo pareggio realizzato da Esposito con un tiro-cross fortunoso che beffa Bux. Nella ripresa i biscegliesi salgono in cattedra e si riportano avanti al 51′ con il bomber Manzari. La sfida si mette decisamente in discesa dopo il rosso estratto ai danni di Secka Mam, che costinge gli ospiti a restare in inferiorità numerica per oltre mezz’ora. Al 76′ il Bisceglie mette l’ipoteca al match con la chance dal dischetto trasformata da Pizzutelli, infallibile dagli undici metri. I nerazzurri non deludono le aspettative e si portano al quarto posto condiviso con l’Atletico Acquaviva a quota 62 punti. La lotta playoff si deciderà nell’ultimo turno di campionato, in cui gli stellati sono chiamati ad ottenere un risultato positivo sul difficile campo di Gallipoli, per completare una rimonta che prima dell’arrivo di mister Di Meo sembrava alquanto insperata.

L’Unione Calcio Bisceglie non riesce a centrare la quarta vittoria di fila, rimanendo invischiata nella bagarre che vede impegnata numerose squadre per lasciarsi alle spalle la temuta zona playout, ed è costretta ad accontentarsi del pari nella trasferta contro il Foggia Incedit. Il gruppo guidato da mister Rumma allunga la striscia di risultati positivi, ma resta inchiodato al quattordicesimo posto con 50 punti totali. Gli azzurri, privi del trascinatore nel reparto offensivo Amoroso, hanno faticato a creare situazioni di pericolo per la retroguardia avverarsaria. Ora la questione salvezza è rimandata all’ultimo decisivo turno, in cui l’Unione ospiterà al “Di Liddo” il Galatina, seconda forza del girone.

FOTO DI MARCELLO PAPAGNI