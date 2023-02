Eccellenza: pomeriggio ricco di gol per Bisceglie ed Unione Calcio / CLASSIFICA

Pomeriggio perfetto per Bisceglie ed Unione Calcio Bisceglie che, nei match validi per il diciottesimo turno del girone A di Eccellenza, ottengono due successi rotondi e meritatissimi. Le formazioni biscegliesi giocano bene, divertono, segnano molto ed aggiungono tre punti importantissimi per i propri obiettivi di classifica.

La giornata da incorniciare delle portacolori cittadine comincia al “Parisi” di San Marco in Lamis dove l’Unione Calcio, scesa in campo alle ore 15 contro i padroni di casa, domina la gara e si impone per 1-3 facendo fronte in maniera brillante nell’ultimo segmento di gara all’inferiorità numerica scaturita dall’espulsione di Monopoli. Gli azzurri approcciano molto bene la sfida e poco dopo la mezz’ora sbloccano il risultato con un tiro dal limite di Morra. Il vantaggio non scuote più di tanto i foggiani che faticano a costruire chance per riequilibrare il punteggio nei minuti finali della prima frazione. Al rientro dall’intervallo i padroni di casa cercano qualche sortita in più in zona offensiva e al 64’ arriva l’episodio che potrebbe cambiare l’inerzia della partita con l’arbitro che sventola il cartellino rosso nei confronti di Monopoli. Nel momento più difficile, però, l’Unione trova la forza di raddoppiare e al 67’ Morra veste i panni dell’uomo assist servendo un cross al bacio ad Amoroso che, di testa, mette in rete alle spalle di Silvestri. Lo 0-2 consente ai ragazzi di mister Rumma di controllare il ritmo del match nonostante l’uomo in meno e a otto minuti dal novantesimo gli azzurri chiudono virtualmente la gara grazie al rigore procurato dal giovane Lullo e trasformato con freddezza da Zinetti. Nel finale, infatti, il tirocross di Viola serve solo a rendere meno amaro il passivo per il San Marco che, trovata la rete della bandiera all’89’, non ha più occasioni per riaprire la contesa.

Bastano, invece, trenta minuti al Bisceglie Calcio, sceso in campo tra le mura amiche alle ore 15.30, per archiviare la pratica Orta Nova e mantenere la vetta della classifica. L’inizio del match del “Ventura” è il migliore della stagione dei nerazzurri che, dopo appena quattro minuti dal fischio d’inizio, si ritrovano già in vantaggio grazie al primo sigillo con la maglia stellata dell’argentino Stele. I foggiani subiscono il colpo, e una decina di minuti più tardi, devono capitolare nuovamente in virtù della stoccata vincente di Doukoure, alla seconda rete consecutiva in nerazzurro dopo quella decisiva con il Foggia Incedit. Gli uomini di mister Passiatore giocano sul velluto e al 23’ Schirone cala il tris mettendo il sigillo sulla vittoria biscegliese. Gli ospiti, infatti, continuano a non reagire e a subire le iniziative dei padroni di casa, sempre attenti a non concedere nulla agli avversari e a mantenere alta la concentrazione. Al 30’, infatti, De Vivo arrotonda ancora il punteggio siglando il 4-0 con il risultato di rendere sostanzialmente inutile la ripresa. Nel secondo tempo i ritmi calano vistosamente e all’ora di gioco l’Orta Nova approfitta dell’unica disattenzione dei biscegliesi per procurarsi e trasformare con Cormio il rigore del 4-1. La reazione foggiana è comunque controllata senza problemi dai nerazzurri che al 72’ chiudono il proprio ottimo pomeriggio con De Vivo, il quale trova la doppietta personale e fissa il punteggio sul definitivo 5-1.

I brillanti risultati della giornata consentono alle formazioni cittadine di migliorare ulteriormente la propria classifica. Il Bisceglie prosegue il duello a distanza in vetta con il Manfredonia, oggi vittorioso di misura sul campo del Borgorosso Molfetta. Le due squadre restano appaiate al comando con 42 punti alla vigilia dello scontro diretto in programma domenica prossima sul terrendo di gioco dei sipontini mentre l’Unione continua la risalita issandosi al quinto posto con 28 punti e, nel prossimo turno, affronterà anch’essa uno scontro diretto ricevendo al “Di Liddo” il Mola, quarta forza del torneo.

