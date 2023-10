Eccellenza: pomeriggio perfetto per Bisceglie ed Unione Calcio / CLASSIFICA

Domenica perfetta per Bisceglie ed Unione Calcio Bisceglie che con due prestazioni convincenti portano a casa i tre punti contro Corato e Canosa nel sesto turno del campionato di Eccellenza.

Roboante successo per i nerazzurri che espugnano il “Coppi” di Ruvo infliggendo al Corato un pesantissimo 1-6. Mister Di Meo deve nuovamente rinunciare ad Addario tra i pali e ripropone Zinfollino dal primo minuto mentre in attacco spazio al tandem Pignataro – Bonicelli. Partenza sprint degli ospiti che dopo cinque giri di lancette sono già in vantaggio grazie ad un autogol di Zaza. L’episodio sblocca i biscegliesi e favorisce il prosieguo del match per i ragazzi del presidente Racanati che approfittano dello sbandamento dei padroni di casa per trovare il raddoppio al 16’ quando Pignataro è il più lesto di tutti e batte Magnifico per lo 0-2. Corato completamente tramortito e incapace di reagire nella seconda parte di tempo anzi il Bisceglie gestisce con serenità la partita e, nel finale di frazione, arrotonda ulteriormente il punteggio e chiude virtualmente la pratica prima con il secondo gol in campionato di Bonicelli al 43’ e, in pieno recupero, con la doppietta personale di Pignataro, sempre più trascinatore dei nerazzurri. Si va dunque al riposo con il Bisceglie avanti di quattro reti e i neroverdi mai in grado di impensierire la retroguardia stellata. Il copione non cambia nemmeno nella ripresa, i ritmi si abbassano e gli ospiti controllano tranquillamente le operazioni trovando addirittura il quinto gol con il primo sigillo stagionale di Petitti al 62′. Sei minuti più tardi, però, il Corato ha un sussulto d’orgoglio e sigla il gol della bandiera con Lorusso che batte Zinfollino e rende meno amaro il pomeriggio dei neroverdi che prima del fischio finale, tuttavia, devono nuovamente capitolare quando Santoro al 93’ sigla il secondo autogol di giornata per i padroni di casa a testimonianza di un momento davvero difficile per il Corato, alla quarta sconfitta consecutiva e sempre più nei bassifondi della classifica. Grazie al successo odierno, invece, il Bisceglie sale a quota 10 e può nuovamente focalizzarsi sulla Coppa Italia e, in particolare, sulla gara di ritorno contro il Molfetta in programma giovedì 19 ottobre alle ore 18.30. Il prossimo appuntamento in campionato per i nerazzurri sarà invece la sfida casalinga contro il Polimnia, oggi vittorioso per 5-0 sul Foggia Incedit, in programma domenica prossima al “Ventura” alle ore 15.30.

Altra prestazione solida e altra vittoria per l’Unione Calcio Bisceglie che mette il punto esclamativo sul proprio avvio di stagione fermando la corsa del lanciatissimo Canosa, costretto ad arrendersi agli azzurri per 2-0 dopo una serie di tre vittorie consecutive. Consueto 4-4-2 per mister Monopoli con l’affiatata coppia Saani – Amoroso ad agire in attacco. Avvio di match caratterizzato da una fase di studio piuttosto prolungata tra due squadre molto attente a non prestare il fianco alle ripartenze avversarie. Al 17’, però, arriva l’episodio che sblocca la partita ed è di marca biscegliese. Gli azzurri conquistano un interessante calcio di punizione sulla trequarti di destra, sugli sviluppi della palla inattiva sbuca la testa di capitan Bufi che trafigge Vicino e fa esplodere la gioia dell’undici di casa. Il Canosa non ci sta e prova a rispondere nel corso del prosieguo della prima frazione ma la retroguardia biscegliese è attenta e contiene con personalità le iniziative avversarie fino all’intervallo. Si ritorna in campo con l’Unione avanti di una rete ma in avvio di ripresa gli uomini di mister Monopoli tentano di consolidare il proprio vantaggio e l’operazione riesce grazie allo strepitoso gol messo a segno da Talin su calcio di punizione al 59’. Il difensore argentino, infatti, scarica un tiro potente e preciso dai 25 metri sul quale Vicino non può nulla. Il doppio svantaggio incide sul morale dei canosini che nel restante segmento di partita provano quantomeno a riaprire la gara ma senza troppa convinzione sbattendo sul muro eretto dalla retroguardia di casa. Si arriva così al fischio finale che sancisce la quinta vittoria in sei gara per l’Unione Calcio che resta imbattuta e sale a quota 16 punti in classifica alla vigilia del prestigioso big match d’alta quota sul campo del Molfetta in programma domenica prossima, 22 ottobre, alle ore 20. Prima però c’è da focalizzarsi sul ritorno del secondo turno di Coppa Italia di giovedì 19 ottobre contro la Nuova Spinazzola nel quale gli azzurri cercheranno di staccare il pass per la fase successiva. Al “Di Liddo”, fischio d’inizio alle ore 15.30, si ripartirà dallo 0-0 con il quale è terminata la partita d’andata. (FOTO: EMMANUELE MASTRODONATO)

