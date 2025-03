Eccellenza: pomeriggio perfetto per Bisceglie e Unione Calcio / CLASSIFICA

Due vittorie importanti caratterizzano la trentaquattresima giornata del campionato di Eccellenza delle formazioni biscegliesi, che fanno entrambe bottino pieno mantenendo vivi i rispettivi obiettivi per questo finale di torneo.

Il Bisceglie fa suo lo scontro diretto con l’Atletico Acquaviva e resta aggrappato al treno playoff. Un successo fondamentale per gli uomini di mister Di Meo che colgono il tredicesimo risultato utile consecutivo espugnando il “Giammaria” grazie ad un acuto di Aguilera al 18’. Il tecnico stellato sceglie il consolidato tandem offensivo con Manzari e lo spagnolo in campo dal primo minuto. I padroni di casa, indubbiamente la rivelazione di questo campionato, schierano un 4-3-1-2 con l’obiettivo di tenere i nerazzurri a distanza di sicurezza in classifica. L’importanza della posta in palio prevale nelle primissime fasi della partita, ma alla prima chance nitida gli ospiti si dimostrano cinici trovando la rete che decide la gara. Aguilera si fa trovare pronto su un cross di Martinez e con un preciso colpo di testa trafigge Bozzi per il prezioso 0-1. Nel resto della prima frazione l’incontro si caratterizza per la grande intensità messa in campo dalle due squadre, ma staziona principalmente nella zona mediana del campo senza grosse occasioni dalle parti dei due portieri.

Al rientro sul terreno di gioco dopo l’intervallo, l’Acquaviva prova a spingere alzando il baricentro. Il tecnico di casa prova anche ad attingere dalla panchina ma il Bisceglie si fa apprezzare per spirito di sacrificio e, soprattutto, per la grande solidità difensiva mostrata, una costante delle ultime settimane. Il forcing dei baresi, infatti, non produce chance clamorose dalle parti di Baietti quasi fino al triplice fischio sebbene in pieno recupero l’undici di casa protesta veementemente con l’arbitro per un gol annullato a Bongermino. Tra il nervosismo generale ne fa le spese Laneve, espulso dalla panchina per l’Acquaviva. Il fischio finale arriva liberatorio per i nerazzurri, bravissimi a cogliere la quarta vittoria consecutiva che accende la corsa playoff a quattro giornate dalla fine del torneo.

Ritrova il successo anche l’Unione Calcio Bisceglie che centra i tre punti dopo oltre un mese interrompendo un digiuno che durava da sei giornate. La prima vittoria della gestione Rumma arriva nella ripresa con i gol di Mastrapasqua e Ngom che valgono il 2-0 sul fanalino di coda Arboris Belli, giunto al “Di Liddo” con la voglia di ben figurare nonostante l’ormai aritmetica retrocessione in promozione. Mister Rumma opta nuovamente per il giovane Mastrapasqua in attacco in coppia con Amoroso e proprio l’attaccante classe 2005 a inaugurare il pomeriggio azzurro con una conclusione potente al 13’ sul quale il portiere ospite Menegatti si supera con un ottimo intervento. L’Unione spinge fin dalle prime battute desiderosa di ritrovare un successo vitale per la salvezza. Nella fase centrale della prima frazione Ngom spreca calciando alto una sorta di rigore in movimento mentre alla mezz’ora il tiro di Amoroso viene disinnescato dall’estremo difensore barese. Nel finale non accade più nulla e così le due squadre tornano negli spogliatoi a reti inviolate.

L’avvio di ripresa è complesso per gli azzurri che sembrano vedere i fantasmi delle gare precedenti non riuscendo ad incidere in fase offensiva ad eccezione di un tiro di Farinola. Il gol che scaccia la paura, però, arriva allo scoccare dell’ora di gioco. Mastrapasqua addomestica un lancio di Paolillo, si presenta davanti a Menegatti e lo fredda con un preciso rasoterra. Lo stesso Mastrapasqua si rende protagonista anche del 2-0 che chiude virtualmente la partita al 65’. L’attaccante premia l’inserimento di Ngom che, da buona posizione, non sbaglia mettendo in ghiaccio il risultato. Infatti, appena cinque giri di lancette più tardi, l’Arboris Belli resta in dieci uomini in virtù del cartellino rosso comminato a Fernandez per proteste. La superiorità numerica trasforma il finale di match in una fase di totale controllo per i padroni di casa che sfiorano anche il tris con De Blasio ma ancora una volta Menegatti si fa trovare pronto.

Con i risultati maturati oggi la classifica sorride alle formazioni cittadine. Il Bisceglie consolida il proprio posto in piena zona playoff salendo a quota 57 punti mentre l’Unione, con il successo ritrovato, balza a quota 43 riducendo il gap sulla zona salvezza diretta. Nel prossimo turno, in programma domenica 16 marzo, i nerazzurri ospiteranno il pericolante Bitonto tra le mura amiche mentre gli uomini di Rumma saranno attesi dall’insidiosa trasferta sul campo del Massafra. (FOTO: MARCELLO PAPAGNI)

