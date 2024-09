Eccellenza: pomeriggio amaro per Bisceglie ed Unione Calcio / CLASSIFICA

Terza giornata del campionato di Eccellenza decisamente negativa per Bisceglie ed Unione Calcio Bisceglie, entrambe sconfitte e costrette così a rinviare l’appuntamento con la prima vittoria nel torneo.

Torna a casa senza punti la formazione nerazzurra scesa in campo al “Cezzi” di Novoli contro i padroni di casa, autori di una prestazione cinica concretizzatasi nel calcio di punizione realizzato da Garcia a metà della ripresa. Partenza discreta dei ragazzi di mister Scaringella che provano immediatamente a prendere il controllo della partita sfiorando il vantaggio con Palazzo e Perestrello nel primo quarto d’ora. Il grande caldo condiziona il match e solo al tramonto del primo tempo si rivedono occasioni da gol, la più importante è quella costruita dai locali con Giannotti che in pieno recupero centra la traversa con un potente tiro dai venticinque metri.

Al rientro dagli spogliatoi è il Novoli a farsi preferire e così il tecnico biscegliese opta per alcuni cambi provando a scuotere i suoi. La mossa, tuttavia, non sortisce gli effetti sperati, anzi al 65’ i leccesi passano in vantaggio grazie ad una perla su calcio da fermo di Garcia sulla quale Tarolli non può nulla. Il Bisceglie è così costretto a gettarsi in avanti per provare quantomeno ad agguantare il pareggio ma sull’occasionissima capitata sui piedi di Quitadamo a due minuti dal novantesimo il portiere di casa Colazo si supera blindando il risultato di 1-0 che proietta il Novoli nelle zone nobili della graduatoria.

Non sorride nemmeno l’Unione Calcio di mister Monopoli che cade tra le mura amiche per mano di un’ottima Brilla Campi capace di violare il “Di Liddo” con il punteggio di 0-2. Partita complessa per gli azzurri costretti ad arrendersi al termine di una gara molto combattuta nella prima frazione e caratterizzata dal grande caldo. Nel primo tempo le azioni migliori degli ospiti partono tutte dalle invenzioni di Marti, vicinissimo al gol al 16’ mentre l’Unione prova a rispondere con il tandem offensivo Suriano – Amoroso. Fase molto concitata a cavallo della mezz’ora gioco di gioco quando il Brilla Campi sfiora il vantaggio con la traversa colpita da capitan Caravaglio, sul ribaltamento di fronte Amoroso semina il panico nella difesa leccese e solo uno straordinario intervento di Carriero evita la rete dell’1-0, circostanza che si ripete pochi istanti più tardi con il portiere ospite ancora protagonista.

Il duello tra Amoroso e Carriero si rinnova in apertura di ripresa quando ancora una volta il numero uno del Brilla Campi risponde presente sull’iniziativa dell’attaccante azzurro. Nel momento migliore dell’Unione, però, arriva il vantaggio ospite con Marti che conferma il suo ottimo pomeriggio avventandosi su una respinta di Lullo per un facile tap-in che vale lo 0-1. I padroni di casa accusano il colpo e impiegano qualche minuto per reagire e solo al 78’ costruiscono la chance per il pari che ancora una volta Carriero disinnesca superandosi sul colpo di testa di Adrian. Nel finale, con l’Unione disperatamente in avanti, il Brilla Campi ne approfitta per chiudere il match in contropiede grazie a De Ventura, lucidissimo davanti a Lullo al 92’ e autore del gol che certifica lo 0-2 finale.

Entrambe le formazioni cittadine restano così inchiodate a quota 1 in classifica. Nel prossimo turno, in programma domenica 15 settembre, il Bisceglie ospiterà il Canosa mentre l’Unione Calcio è attesa dall’insidiosa trasferta sul campo del Polimnia. (FOTO: EMMANUELE MASTRODONATO)

