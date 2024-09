Eccellenza: pari in rimonta per il Bisceglie, sorriso esterno per l’Unione Calcio / CLASSIFICA

Sesto turno del campionato di Eccellenza in chiaroscuro per le due formazioni cittadine che raccolgono una vittoria ed un pareggio dal sapore molto diverso.

Non riesce a conquistare il bottino pieno il Bisceglie Calcio che, sul neutro del “San Sabino” di Canosa, non va oltre il pareggio contro il fanalino di coda Corato, reduce da due sconfitte consecutive. I nerazzurri scendono in campo con la coppia d’attacco Ortiz – Palazzo decisi a conquistare i tre punti per dare una sterzata alla propria classifica. La partenza del Bisceglie è decisa e, infatti, l’undici di mister Loseto prende il comando delle operazioni costringendo il Corato ad agire in contropiede. Al 37’, però, i neroverdi sfruttano al meglio la prima occasione pericolosa e passano in vantaggio grazie al primo sigillo nel torneo di Joof, abile a penetrare nella difesa nerazzurra e a battere Tarolli. Lo 0-1 perdura fino all’intervallo e così si torna negli spogliatoi con gli ospiti clamorosamente avanti.

Al rientro dalla pausa mister Loseto corre subito ai ripari provando a scuotere i suoi attingendo dalla panchina. La scelta ricade su Ortiz e Pedrini che lasciano a spazio a Kone e Mangialardi. Le prime fasi del secondo tempo vedono il Bisceglie completamente proiettato in avanti alla ricerca del pareggio che si materializza al 51’ con Sottile bravo a superare Lacirignola e a rimettere la sfida in equilibrio. La rete dell’1-1 cambia l’inerzia del match e nella parte centrale della ripresa il Bisceglie prova a completare la rimonta sfiorando più volte il secondo gol con i subentrati Kone e Mangialardi. L’occasione più ghiotta per il 2-1 se la procura Carlucci che mette in rete ma viene fermato dal direttore di gara per un dubbio fuorigioco che lascia l’amaro in bocca alla formazione stellata. Nel finale, infatti, la pressione nerazzurra non produce grattacapi dalle parti del portiere coratino ed il triplice fischio sancisce l’1-1 finale che consente alle due squadre di tornare a muovere la classifica.

Importante successo esterno per l’Unione Calcio Bisceglie che sul neutro del “Palmiotta” di Modugno supera il Bitonto con il punteggio di 0-1 in un match condizionato dal forte vento. Decide la gara la rete di Zinetti a cinque minuti dall’intervallo.

Gara avara di emozioni nel primo tempo, caratterizzato da una lunga fase di studio e da un gioco localizzato a centrocampo. Il Bitonto prova a prendere le redini della partita ma ad eccezione di uno sterile possesso palla ed alcune iniziative su calcio piazzato non crea grossi problemi a Lullo. Il piano partita dei ragazzi di mister Monopoli, invece, si rivela efficace e l’Unione Calcio mostra di poter creare occasioni in contropiede. Al 40’ arriva l’episodio che decide la gara con gli azzurri che recuperano palla e si proiettano in avanti sulla destra con Pelosi il cui cross è preciso e trova l’incornata di Zinetti che trafigge il portiere di casa Civita per il vantaggio Unione. Nella ripresa, il Bitonto prova a riequilibrare la gara cercando di alzare il baricentro ma le condizioni rese difficili dal vento e, soprattutto, l’attenta fase difensiva degli ospiti non permettono ai padroni di casa di rendersi pericolosi. L’unico pericolo per la porta di Lullo arriva a metà frazione da un’iniziativa personale di Demichele che si mette in proprio, supera un paio di avversari trovando però la risposta del numero uno ospite a negargli il pareggio. L’Unione Calcio nel finale non rischia praticamente nulla e così al fischio finale può festeggiare una vittoria che la rilancia in classifica ma soprattutto dà grande morale per il prosieguo della stagione.

In virtù dei risultati odierni gli azzurri salgono a quota 8 in classifica agganciando proprio il Bitonto mentre fa un passettino il Bisceglie che sale a quota 5 in piena zona playout. Nel prossimo turno, in programma domenica 6 ottobre, i nerazzurri saranno ospite del Racale mentre l’Unione Calcio riceverà al “Di Liddo” il Gallipoli. (FOTO: UFFICIO STAMPA A.S. BISCEGLIE CALCIO 1913)

