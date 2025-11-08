Eccellenza: ostica trasferta per il Bisceglie sul campo del Bitonto, l’Unione riceve il Novoli

Non c’è tempo per tirare il fiato per Bisceglie ed Unione Calcio che tornano subito in campo, domani pomeriggio nei match valevoli per la quattordicesima giornata del campionato di Eccellenza, con l’obiettivo di dare continuità ai successi ottenuti nel turno infrasettimanale di giovedì.

Aprono il programma i nerazzurri di mister Di Meo impegnati alle ore 14.30 sull’ostico campo del Bitonto. L’imperativo in casa biscegliese sono i tre punti per non perdere terreno dalla vetta occupata dal Brindisi e distante appena una lunghezza. La trasferta, però, non è delle più agevoli infatti il Bitonto si è fin qui dimostrato decisamente competitivo e sarebbe attestato nelle zone nobilissime della graduatoria se non fosse gravato dalla penalità di cinque punti che lo relega invece al settimo posto con 18 punti. Inoltre, i neroverdi sono davvero molto performanti tra le mura amiche dove hanno conquistato tre vittorie, due pareggi ed una sola sconfitta contro l’Atletico Acquaviva domenica scorsa. La squadra di mister Zinfollino, tuttavia, ha immediatamente reagito al primo stop casalingo espugnando con un rotondo 1-4 il domicilio del Foggia Incedit nel turno infrasettimanale, un risultato che le ha permesso di rilanciarsi immediatamente ponendo fine ad una piccola serie negativa di due sconfitte consecutive. Sul fronte opposto il Bisceglie, al netto del tour de force e della stanchezza accumulata dai tantissimi impegni delle ultime settimane, punta a fare risultato pieno contando sull’ottima vena realizzativa messa in mostra nelle ultime partite con i nerazzurri sempre andati a segno nelle precedenti sei giornate. Arbitro della contesa sarà Marco Dario Saponaro di Foggia coadiuvato dagli assistenti Alessandro Bellarte di Molfetta e Fernando Personè di Lecce.

Alle ore 16, invece, sarà la volta dell’Unione Calcio di mister Rumma che al “Ventura” riceve la visita del Novoli. Azzurri a caccia della quinta vittoria consecutiva in campionato, una striscia di risultati positivi che ha fatto piombare i biscegliesi in piena zona playoff a quota 20 punti dopo un inizio di stagione maggiormente complicato. L’auspicio, naturalmente, è di dare continuità all’ottimo momento di forma ma i salentini, formazione molto rodata per la categoria, giungono a Bisceglie desiderosi di fare punti per allontanarsi dalla zona calda della classifica. Infatti, il Novoli arriva al match in piena posizione playout con 13 punti fin qui raccolti frutto di tre vittorie, quattro pareggi e sei sconfitte. Salentini a secco di successi da ben cinque giornate poiché dopo il successo colto in trasferta contro il Polimnia lo scorso 12 ottobre sono arrivate quattro sconfitte consecutive interrotte dal pareggio per 2-2 sul campo della Virtus Mola nel turno infrasettimanale. Dall’altra parte il morale dell’Unione Calcio è alle stelle ma tutto l’ambiente è consapevole delle numerose insidie che riserva la partita a partire dal buon reparto offensivo a disposizione dei salentini autori comunque di quattordici reti in campionato a dispetto della non semplice situazione di classifica. L’incontro del “Ventura” sarà diretto da Giuseppe Matranga di Palermo coadiuvato dagli assistenti Angelo Conversa di Bari e Luca Messa di Brindisi. (FOTO: PAGINA UFFICIALE UNIONE CALCIO BISCEGLIE)