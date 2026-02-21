Eccellenza: ostacolo Taranto per il Bisceglie, l’Unione riceve il Massafra

È già tempo della trentesima giornata di Eccellenza Pugliese, che presenta sfide molto interessanti tra cui spicca certamente il match d’alta classifica Taranto-Bisceglie. L’Unione ospita il Soccer Massafra, con l’obiettivo di riscattare l’ultimo stop rimediato a Canosa.

A distanza di appena quattro giorni dalla gara di Coppa Italia Eccellenza disputata contro l’Angelo Cristofaro, Il Bisceglie è chiamato ad un altro banco di prova di elevata portata. Domenica alle ore 15:00 sul sintetico dello stadio “Italia” di Massafra i nerazzurri affronteranno il Taranto. Il quarto incrocio stagionale tra le due squadre si giocherà a porte chiuse, come disposto dalle Autorità competenti. La sfida contro la compagine ionica rievoca la splendida vittoria di Coppa che è valso il trionfo nella fase regionale della competizione. I rossoblù sono in crisi di risultati e reduci da due pareggi di fila che hanno aumentato il divario dalla vetta, ora distante ben nove punti. Dall’altra parte il collettivo allenato da mister Di Meo proviene da otto successi nelle ultime nove uscite in campionato e punta ad allungare la striscia positiva e mettere pressione alla capolista Brindisi, momentaneamente avanti in classifica di due lunghezze ma con una partita in più rispetto agli stellati. In casa però il Taranto risulta ancora imbattuto, pertanto si preannuncia una sfida dall’esito decisamente impronosticabile. L’arbitro dell’incontro sarà Samuele Giovanni Fiorino della Sezione di Bari, assistito da Luca Bernardi di Molfetta e Luca De Simone di Casarano.

Dopo aver subito due sconfitte consecutive, l’Unione Calcio Bisceglie è a caccia dei tre punti. Domenica alle 15:00 arriva al “Ventura” il Soccer Massafra, attualmente quindicesimo in graduatoria a quota 26 punti. Nella gara di andata gli azzurri sono riusciti ad imporsi con un netto 1-3. Bonicelli e compagni mirano a ribadire il successo ottenuto e consolidare il quinto posto in classifica, alle spalle del quartetto formato da Brindisi, Bisceglie, Taranto e Canosa. La sfida sarà diretta da Alberto Paolillo della sezione di Barletta, Roberto Chiricallo di Bari e Thomas Garofalo di Molfetta.

FOTO DI SERGIO PORCELLI