Eccellenza, missione riscatto per Bisceglie e Unione

Terzo match in una settimana per Bisceglie e Unione che scenderanno in campo domenica 27 Ottobre alle ore 14.30 per disputare il dodicesimo incontro del campionato di Eccellenza Pugliese.

I nerazzurri saranno di scena al “Coppi” di Ruvo per affrontare la Nuova Spinazzola. L’intento è quello di conquistare il primo successo esterno e proseguire quanto di buono fatto, a livello di prestazione, nella gara contro il Barletta nonostante il risultato avverso. Di fronte uno Spinazzola reduce dal ko contro il Manduria e va a caccia del bottino pieno che manca dal sesto turno (vittoria per 4-0 sul Racale). Le due squadre hanno un punto di differenza (13 per lo Spinazzola, 12 per il Bisceglie) e, nell’ultimo precedente, i bisceglisi si imposero per 3-0 grazie alle reti di Lucero, Morisco e Stefanini. Dirigerà l’incontro Giulio Quarta di Lecce che sarà affiancato da Thomas Garofalo di Molfetta e Matteo Filiberto Spedicato di Lecce.

L’Unione Calcio invece, affronterà al “Di Liddo” il Manduria Sport. Una gara che si preannuncia aperta ad ogni risultato con gli azzurri vogliosi di dimenticare il ko di misura con il Canosa mentre, la squadra biancoverde, vuole interrompere la striscia negativa di risultati lontana da casa. Edoardo Luglio di Gradisca D’Isonzo è l’arbitro designato per l’incontro e sarà coadiuvato da Pierluigi Mazzarelli di Barletta e Michele Bonavita di Foggia.

Foto: Marcello Papagni