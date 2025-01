Eccellenza: Manzari subito decisivo per il Bisceglie, pareggio in rimonta per l’Unione / CLASSIFICA

Si apre in maniera complessivamente positiva il 2025 di Bisceglie ed Unione Calcio Bisceglie che nei match del pomeriggio, valevoli per la ventiduesima giornata del campionato di Eccellenza, raccolgono rispettivamente una vittoria ed un pareggio in rimonta molto importanti per muovere la classifica.

Inizia l’anno nel migliore dei modi l’undici di mister Di Meo che supera in rimonta, sul neutro dello “Scirea” di Bitritto, il Novoli per 2-1 con due reti degli ultimi acquisti del mercato Manzari e Salvador, lanciati immediatamente dal primo minuto dal tecnico stellato e subito decisivi. Nerazzurri in campo con un 4-4-2 in cui trova spazio la coppia offensiva formata da Manzari e Aguilera. Il primo segmento di gara, però, è di marca ospite e al 12’ il grande ex Pignataro sblocca la contesa con una conclusione sulla quale Baietti non può nulla. Il vantaggio dei salentini potrebbe rappresentare una mazzata per una squadra reduce da due sconfitte consecutive ma il Bisceglie non esce dalla partita anzi reagisce immediatamente e al 27’ Manzari bagna l’esordio con la rete che vale l’1-1. Nel finale di frazione la gara staziona prevalentemente nella zona centrale del campo e all’intervallo le due compagini vanno negli spogliatoi in perfetta parità. Al rientro sul terreno di gioco, il Bisceglie si fa preferire sul piano del gioco e al 55’ l’altro nuovo arrivato Salvador trova lo spiraglio giusto per ribaltare la partita siglando il gol del definitivo 2-1. Subito lo svantaggio, infatti, il Novoli prova a riaffacciarsi in avanti cercando di imbeccare il tandem Garnica-Pignataro ma la difesa nerazzurra fa buona guardia per tutto l’ultimo segmento di gara facendo in modo che la porta di Baietti non subisca pericoli rilevanti e preservando il risultato sino al triplice fischio.

Trasferta dai due volti per l’Unione Calcio di mister Monopoli che paga carissimo un primo tempo decisamente sottotono ma nella ripresa rientra prepotentemente in partita impattando per 2-2 sull’ostico campo del Brilla Campi. Azzurri estremamente in difficoltà in avvio di gara e al 6’ il tabellino recita già 1-0 in virtù della rete messa a segno da Romero. Il vantaggio galvanizza i salentini che nel primo tempo controllano agevolmente la situazione riuscendo più volte a pungere in contropiede. Proprio nel finale di frazione una ripartenza punisce ancora una volta la retroguardia biscegliese che si fa sorprendere in velocità consentendo a Diop di raddoppiare e mandare al riposo i suoi in vantaggio per 2-0. Mister Monopoli scuote decisamente la squadra negli spogliatoi e al rientro sul terreno di gioco l’Unione mostra tutto un altro piglio riversandosi in avanti con qualità a caccia della rete che riaprirebbe i giochi. L’episodio giusto arriva immediatamente, al 49’, quando l’arbitro assegna un rigore agli ospiti che Saani trasforma con freddezza capovolgendo l’inerzia della partita. Infatti, dopo la rete del 2-1, il Brilla Campi patisce le iniziative biscegliesi e al 58’ Paolillo trova una meravigliosa conclusione sulla quale il portiere di casa nulla può. In meno di un quarto d’ora, dunque, l’Unione ristabilisce la parità e a questo punto gli azzurri provano ad operare il clamoroso sorpasso sfruttando l’inerzia favorevole. I salentini, però, riescono a superare la fase difficile e dopo la girandola di cambi operata dai due allenatori contengono con personalità le iniziative biscegliesi. Al triplice fischio, quindi, le due squadre si dividono la posta in palio aggiungendo un punto importante per i propri obiettivi stagionali.

I primi match dell’anno restituiscono una classifica nella quale gli azzurri occupano il quinto posto a quota 34, mentre è importante il balzo del Bisceglie che, grazie a questa vittoria, esce dalla zona playout issandosi a quota 30. Nel prossimo turno, l’infrasettimanale in programma giovedì 9 gennaio, il Bisceglie affronterà la prima trasferta del 2025 sul campo del Canosa mentre l’Unione Calcio attenderà al “Di Liddo” la visita della vicecapolista Polimnia. (FOTO: SERGIO PORCELLI)

