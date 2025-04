Eccellenza: l’Unione vince e si salva, playoff Bisceglie che espugna Gallipoli / CLASSIFICA FINALE

Bisceglie ai playoff e Unione Calcio Bisceglie salva senza passare dai playout. Finisce con il miglior verdetto possibile il campionato di Eccellenza delle due compagini cittadine che chiudono il torneo entrambe con una vittoria preziosa per il raggiungimento dei rispettivi obiettivi.

Il risultato più importante per l’economia di tutto il campionato arriva dal “Di Liddo” dove l’Unione Calcio si impone di misura sul Galatina salvandosi e consentendo la disputa dei playoff. La vittoria degli azzurri, infatti, impedisce ai salentini l’approdo diretto ai playoff nazionali favorendo tutte le compagini giunte dal terzo al quinto posto, che ora potranno giocarsi la promozione in Serie D nella lunga post season al pari del Galatina. Il pomeriggio si incanala subito favorevolmente per i ragazzi di mister Rumma che al 12’, alla prima occasione utile, sbloccano la gara grazie al sigillo del giovane Soldani, bravo a sfruttare l’ottimo lavoro di Amoroso che arriva sul fondo e crossa con il destro premiando l’inserimento del classe 2008 lucido nel battere il portiere ospite. Una rete fondamentale che vale l’1-0 e sostanzialmente un’intera stagione per gli azzurri. I biscegliesi provano a sfruttare il momento positivo sfiorando immediatamente il raddoppio sempre con Soldani, che al 18’ si produce in un tiro-cross insidioso che colpisce il palo, rimbalza sulla schiena del portiere e finisce incredibilmente sul fondo. Il Galatina sembra in difficoltà e quattro giri di lancette più tardi Dicorato in contropiede impegna Cherillo da posizione defilata. Il primo tempo scorre via con l’Unione padrona del campo e molto attenta a non lasciare spazio alle iniziative avversarie.

Nella ripresa i salentini rientrano in campo in modo più intraprendente ma ad eccezione di due chance su calcio d’angolo con Legari e Mora non creano grossi grattacapi alla porta di Lullo, infatti, l’Unione dà sempre la sensazione di poter amministrare il prezioso vantaggio e di poter pungere in contropiede grazie alle ottime giocate di Saani e Amoroso. I due attaccanti azzurri vanificano in un paio di circostanze la palla giusta per chiudere la partita ma gli ospiti non riescono più a farsi vedere dalle parti del portiere biscegliese e così al triplice fischio può partire la festa di tutto il gruppo azzurro che il prossimo anno sarà al via dell’undicesimo campionato di Eccellenza consecutivo. L’Unione Calcio, infatti, chiude il torneo al tredicesimo posto a quota 53 punti evitando i playout grazie al cospicuo margine di vantaggio, ben nove lunghezze, sulla sedicesima in classifica ovvero il Brilla Campi. Questa retrocede direttamente al pari del Corato, anch’esso troppo distante dalla dodicesima piazza occupata dal Manduria, accompagnando in Promozione la già retrocesse Molfetta, Ginosa e Arboris Belli. L’ultima retrocessione sarà invece sancita dall’unico playout che sarà disputato tra Racale e Foggia Incedit, giunte entrambe ad una lunghezza dai biscegliesi.

Sfrutta appieno il successo dei cugini il Bisceglie che espugna il “Bianco” di Gallipoli grazie ad una rete di Aguilera e, al termine di una lunga rincorsa, chiude il campionato al quarto posto agganciando i playoff. A dispetto della condizione di assoluta tranquillità dei padroni di casa, ormai privi di obiettivi, la partita si rivela molto combattuta con il Gallipoli che gioca sciolto e desideroso di concludere il campionato con un risultato positivo. Sul fronte opposto, l’importanza della posta in palio pesa sui biscegliesi soprattutto nel primo tempo con i nerazzurri che prendono il comando delle operazioni ma non riescono a pungere dalle parti di Centonze. Nell’intervallo mister Di Meo prova a scuotere i suoi consapevole delle buone notizie sugli altri campi e nel primo segmento della ripresa i nerazzurri rientrano in campo con maggiore determinazione desiderosi di sbloccare la partita. L’occasione giusta si materializza al 58’ quando Aguilera batte il portiere ospite regalando l’approdo agli spareggi promozione ai biscegliesi. Infatti questa vittoria esterna consente ai ragazzi di mister Di Meo di salire a 65 punti e di concludere il campionato al quarto posto. Il Bisceglie affronterà dunque il Polimnia, giunto terzo, nel primo turno dei playoff mentre dall’altra parte del tabellone il Galatina, che ha chiuso secondo, se la vedrà con il Canosa che all’ultimo respiro ha beffato l’Atletico Acquaviva nella corsa al quinto posto. Le quattro partecipanti si sfideranno per assicurarsi un posto e rappresentare la Puglia nei playoff nazionali che metteranno a disposizione il salto in Serie D. L’auspicio di tutti i tifosi biscegliesi è quello che la squadra possa far meglio dello scorso anno quando il cammino si interruppe nella finalissima contro il Costa d’Amalfi e che Manzari e compagni possano conquistare l’agognata promozione in Serie D raggiungendo così il Barletta, autentico dominatore della stagione, sul palcoscenico nazionale. La strada sarà lunga, densa di difficoltà e ricca di sfide impegnative ma la lunga rincorsa del Bisceglie, a metà stagione lontanissimo dalle zone nobili della classifica, e la rimonta effettuata può rappresentare una spinta psicologica pazzesca per il gruppo guidato da mister Di Meo. (FOTO: MARCELLO PAPAGNI)

