Eccellenza: l’Unione fa il colpaccio contro il Taranto, il Bisceglie consolida la vetta

La prima giornata di ritorno di Eccellenza Pugliese regala grandi soddisfazioni ad entrambe le compagini nostrane. L’Unione batte un’altra big con il 2-1 rifilato al Taranto, il Bisceglie cala il tris sul campo del Foggia Incedit.

In un clima uggioso la sfida andata in scena tra la nebbia fitta del “Ventura” si chiude con il trionfo dell’Unione Calcio Bisceglie, che compie un’autentica impresa superando 2-1 il Taranto con una prestazione cinica e solida in difesa, disinnescando tutte le iniziative di Loiodice e compagni. Al 10′ dagli sviluppi di corner il tuffo di testa di Caputo si insacca in porta e vale il vantaggio degli azzurri. I rossoblù provano a riversarsi nella metacampo biscegliese, ma i padroni di casa riescono a schermire ogni tentativo di attacco. Al 27′ buona progressione dalla destra di Hadziosmanovic che prova un filtrante centrale, il pallone finisce in rete ma l’assistente ravvisa un tocco di Trombino in posizione irregolare. Il Taranto tenta di sfruttare le palle alte come al 36′ quando il corner di Loiodice pesca Konate, ma il suo stacco termina fuori. Gli ionici si rendono pericolosi al 41′ con l’inserimento di Trombino che calcia rasoterra in area piccola, trovando la pronta risposta di Lullo con i piedi. La ripresa inizia nel migliore dei modi per l’Unione al 47′ con il tiro a botta sicura di Ramos dopo una serie di rimpalli, che trafigge De Simone e regala il doppio vantaggio agli azzurri. La squadra guidata da mister Panarelli prova subito a riaprire il match con la conclusione dalla distanza di Incerti respinta in tuffo da Lullo. Al 60′ Losavio risolve una mischia in area piccola ed accorcia le distanze con ancora mezz’ora da giocare. I padroni di casa provano a scuotersi in contropiede con Ramos che si invola verso la porta, ma subisce l’intervento pulito in uscita da parte di De Simone. Al 64′ doppia opportunità per gli ionici sui piedi di Loiodice, ma in entrambi i casi la retroguardia azzurra riesce a cavarsela in qualche modo. All’83’ gli azzurri sciupano la chance del terzo gol con Ramos, che da posizione ravvicinata si fa ipnotizzare da un ottimo De Simone. All’89’ punizione dal limite battuta da Loiodice, che passa la barriera ma non inquadra la porta. In pieno recupero ancora Loiodice protagonista ma il suo tiro a giro viene neutralizzato da Lullo. Prosegue il forcing tarantino nel finale ma i biscegliesi si difendono in modo coriaceo portando a casa un prezioso successo che certifica la grande qualità del gruppo e facendo un favore al Bisceglie, diretta concorrente del Taranto nella lotta per il primato. Nel prossimo turno il collettivo allenato da mister Rumma farà visita alla Virtus Mola.

Il Bisceglie non sbaglia un colpo e rispetta i pronostici della vigilia nella trasferta contro il Foggia Incedit. Sblocca il match Maffei al 12′, che firma la sua prima rete in nerazzurro con un diagonale vincente. Gli ospiti continuano a macinare palle gol prima al 17′ con il colpo di testa insidioso di Graziano e poi al 20′ con la punizione di Lavopa che impegna l’estremo difensore avversario Distasio. Al 34′ cross basso di Maffei a cercare Castro, che sfiora il raddoppio. Nel secondo tempo gli stellati dilagano nel giro di cinque minuti, prima con il raddoppio firmato al 67′ da Lopez su assist di Sene e poi con il tris siglato da Lavopa cinque minuti più tardi. Ora il gruppo guidato da mister Di Meo vola a 46 punti sempre al comando della classifica. Nel prossimo turno i nerazzurri ospiteranno la Polimnia, in un incrocio da non sottovalutare.

FOTO DI MARCELLO PAPAGNI